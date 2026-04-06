ヒカキン発の麦茶♡楽しく飲める新ブランドがセブン-イレブンに登場

毎日のドリンクに、ちょっとした楽しさをプラスしてみませんか♡人気YouTuberヒカキンが手がける新ブランドから、これまでにない発想の麦茶が登場しました。シンプルでかわいいデザインと、思わず誰かに話したくなる仕掛けが魅力。いつもの飲み物が、ちょっと特別な時間に変わる注目のアイテムです♪

見た目も楽しい新感覚麦茶



「ONICHA 麦茶」は、3種類のパッケージデザインを展開。キャラクター「おにっぴ」と印象的なロゴが目を引き、従来の麦茶とは一線を画すポップな仕上がりになっています。

さらにラベルをはがすと「鬼みくじ」が現れる仕掛け付き。大吉・中吉・小吉に加え、シークレットも用意されており、飲むたびにちょっとしたワクワク感を楽しめます。

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素材にこだわった本格派の味



遊び心のある見た目とは裏腹に、味わいは本格派。六条大麦と二条大麦のみを使用し、余計なものを加えずに仕上げています。じっくりと抽出することで、香ばしさとすっきりとした後味を両立。

日常的に飲みやすく、どんなシーンにもなじむ味わいです。

商品情報



ONICHA（オニチャ）麦茶



価格：149.04円（税込）

発売日：2026年4月21日（火）

販売：全国のセブン‐イレブン

日常に小さな楽しみを♡



ヒカキンが手がけたONICHAは、飲み物の枠を超えた“楽しむ体験”を届けてくれる新しい麦茶♡毎日の中にちょっとした遊び心を取り入れることで、何気ない時間がぐっと楽しくなります。

ぜひ手に取って、自分だけのワクワクを見つけてみてくださいね♪