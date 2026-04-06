縦に並んだ猫たちが“ポンポン”に夢中で…？まるで申し合わせたかのように“ポンポン”してもらいやすい距離感にいる２匹の微笑ましい光景は37万2千回を超えて表示され、3万1千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『２匹の茶トラ猫』が夫の前に並んで……まさかの瞬間】

ダブルポンポン

X（旧Twitter）アカウント『@NekoMichika』に投稿されたのは、2匹の猫が寝そべって“ポンポン”してもらっている様子です。画像に登場するのは、推定2019年6月生まれの2匹の茶トラ猫、「トラ」ちゃんと「コテツ」ちゃんです（2019年8月4日にシェルターから引き取り）。この日2匹は少し距離をあけながら縦に並び、投稿者さんの夫氏にしっぽのつけ根あたり（以下おしりと記載）をダブルで“ポンポン”してもらっていたのだそうです。

夫氏は猫たちの要求に応じ、両手でそれぞれのおしりを“ポンポン”させられ続けていたといいます。トラちゃんとコテツちゃんが、ちょうど同時にやってもらえるくらいの距離感で寝そべっているところが見ている私たちの笑いを誘います。また、後ろ足をびよーんと投げ出すスタイルをシンクロさせているところは、さすが兄弟猫のなせる業。猫たちの静かな要求と、夫氏の献身が生み出したなんとも微笑ましいワンシーンなのでした。

ペシペシ大会

仲のいいトラちゃんとコテツちゃんですが、時にはちょっとした小競り合いをすることもあるのだそう。2匹は向かい合って、ペシペシと地味めの猫パンチの応酬をしていたといいます。互いに本気でやり合わないところが仲良しの証なのかもしれません。

自由気ままに日々の暮らしを楽しむトラちゃんとコテツちゃんの仲良し姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@NekoMichika』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介したおしりポンポンの投稿には、「見ていると癒されます」「一緒にポンポンしてもらえる位置にいて賢い猫たちだね！」「夫さん尊いお役目お疲れ様ですw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@NekoMichika」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。