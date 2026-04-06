写真：3日間で約9万人を動員した『CENTRAL』最終日の各ステージライブ写真（全29点）

2026年4月3日～5日の3日間、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohamaにて開催された都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』。2回目の開催となった今回は、3日間で約9万人を動員、計34組の豪華アーティストが春の横浜を華やかに彩った。本稿では、『CENTRAL』最終日の「CENTRAL STAGE」「Echoes Baa」「CENTRAL LAB.」の3ステージをレポートする。

■【CENTRAL STAGE】紫 今（Opening Act）、HANA、優里、ちゃんみな

アイドル、ロック、アニメ、ヒップホップ、R&Bなど、あらゆるジャンルを横断しながら日々進化していくJ-POP。 ジャンルも世代も異なるアーティストが集い、日ごとに異なるコンセプトのもと、ここでしか観ることのできない組み合わせのライブを創出した、CENTRAL最大のステージ「CENTRAL STAGE」だ。最終日は、オープニングアクトを紫 今がつとめ、HANA、優里、ちゃんみなが個性と熱量ほとばしる圧巻のステージを繰り広げた。

TEXT BY 小松香里

PHOTO BY きるけ。/MMT

◎紫 今（Opening Act）

オープニングアクトをつとめたのは、作詞、作曲、編曲、イラスト制作、映像編集まで自身で行うマルチクリエイターの紫 今。

いきなりパワフルなロングトーンでオーディエンスを掌握。「今日はあなたたちの心を奪いにきた」と宣言し、「魔性の女A」では一気に沼に引き込むような妖艶さのなか、《クレオパトラも見惚れちゃう》というパンチラインが響いた。

紫 今（Opening Act）

「CENTRAL STAGE」SETLIST

2026.04.05＠Kアリーナ横浜

01.Not Queen

02.魔性の女A

◎HANA

デビュー後初のフェス出演となった『CENTRAL』に“凱旋”したのは、『第67回 輝く！日本レコード大賞』で最優秀新人賞を獲得、社会現象を巻き起こし続ける7人組ガールズグループのHANA。

バンドを携え、初めて自ら作詞作曲を手がけた「ALL IN」でラップ、ダンスなど、すべてにおいて驚異的な実力を見せつけた後、「NON STOP」「Burning Flower」で熱気を充満させる。

KOHARUが「What‘s Up! CENTRAL!」とシャウト。MAHINAがまたこのフェスに戻ってこられて嬉しいと明かし、「Bloom」へ。センターステージでハンドクラップが舞った「Cold Night」、特大のシンガロングが巻き起こった「Blue Jeans」。「BAD LOVE」「ROSE」でさらなる盛り上がりを見せ、ラストはリリースしたばかりの新曲「Bad Girl」で歓喜の渦を生み出した。

HANA

「CENTRAL STAGE」SETLIST

2026.04.05＠Kアリーナ横浜

01.ALL IN

02.NON STOP

03.Burning Flower

04.Bloom

05.Cold Night

06.Blue Jeans

07.BAD LOVE

08.ROSE

09.Bad Girl

◎優里

続く優里は、現代人が抱える孤独や閉塞感を閉じ込めた「かごめ」を圧倒的な歌唱力と表現力で歌い上げ、歌い終わると大きな拍手が沸き起こった。「ピーターパン」でシンガロングを促し、「最高だ！ ありがとう！」と感謝を伝える。

今日の出演者にリスペクトを送りつつ、「でも、俺だってこのステージに立ったからには音楽では絶対に負けられないよな」と気合十分。

イントロでどよめきが起きたのは、国民的ヒットソング「ドライフラワー」である。新曲「世界が終わりました」の歌にオーディエンスは聴き入り、満天の星がビジョンに映る中での「べテルギウス」ではマイクを掲げ、オーディエンスの歌に笑顔を浮かべた。

「目一杯、背中を押したいと思います」と言って「ビリミリオン」で締め括った。

優里

「CENTRAL STAGE」SETLIST

2026.04.05＠Kアリーナ横浜

01.かごめ

02.ピーターパン

03.カーテンコール

04.ドライフラワー

05.レオ

06.ガリレオは恋をする

07.ヒーローの居ない街

08.飛行船

09.世界が終わりました

10.ベテルギウス

11.ビリミリオン

◎ちゃんみな

大トリは、時代を代表するアーティストであり、HANAのプロデューサーとしても活躍するちゃんみな。

場内で「ちゃんみな」コールが沸き上がるなかマスキュランなスーツルックで登場し、ルッキズムをモチーフにした「美人」で一瞬で空気を自らの世界観に染め上げた。

ダンサーとともにアグレッシブに踊る「WORK HARD」で早速場内のボルテージを最高潮に。「HANA、最高だったでしょ？」と誇らしげに言った後、優里の「ドライフラワー」を美声で歌い、HANAの「NON STOP」の一節をスピットする一幕もあった。

フレンドリーなMCでステージと客席の垣根を取っ払い、「B級」「I’m not OK」「Never Grow Up」「NG」とアンセムを連発。皮肉交じりの強烈な新曲「FLIP FLAP」でもオーディエンスを痺れさせ、一級品のエンターテインメントで魅せ続けた。

最後に「CENTRAL, Thank you for invite me!!」と叫び、同イベントへの愛を示した。

ちゃんみな

「CENTRAL STAGE」SETLIST

2026.04.05＠Kアリーナ横浜

01.美人

02.WORK HARD

03.ダイキライ

04.TEST ME

05.ハレンチ

06.B級

07.Rainy Friday

08.I’m Not OK

09.I’m a Pop

10.FLIP FLAP

11. ^_^

12. Never Grow Up

13. NG

■【Echoes Baa 2026】華乃（Opening Act）、Aooo、CANDY TUNE、CUTIE STREET、asmi、MAISONdes、羊文学、星街すいせい

晴天に恵まれた、「Echoes Baa」2日目。オープニングアクトを華乃が、そしてトップバッターにはAoooが登場し、CANDY TUNE、CUTIE STREET、asmi、MAISONdes、羊文学、星街すいせいと昨日に引き続き、この日も多彩なラインナップが揃い、ステージを飾った。

TEXT BY フジジュン

PHOTO BY 黒崎健一/MMT

◎華乃（Echoes Baa Opening Act）

大きな拍手と歓声に迎えられて登場した、オープニングアクトの華乃。

「執着地点」「お気の毒様ね。」を胸締めつけるキュートな歌とアグレッシブなパフォーマンスで魅せると、「みんなにトキメキを届けます」と「トキメキ詐欺」を披露し、観客を魅了した。

華乃

「Echoes Baa 2026」SETLIST

2026.04.05＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

01.執着地点

02.お気の毒様ね。

03.トキメキ詐欺

◎Aooo

2日目のトップバッターは、昨年に続いての出演となったAooo。「BAQN」「魔法はスパイス」とアッパーな曲でブチアゲて、「ネオワビシイ」のコール＆レスポンスで一体感を生み、この一年、フェスやワンマンで磨き上げたライブスキルをいかんなく発揮していく。

「楽しむ準備はできていますか!?」と石野理子（Vo）が煽り、披露したのは新曲「クエスチョン」（※Aoooは昨年の「Echoes Baa」でも「魔法はスパイス」を初披露している）。2年連続出演、そして新曲披露とその心意気がたまらない。

さらに、イントロに歓声が上がった「サラダボウル」で沸かすと、「Yankeee」で会場中がジャンプや歌声を合わせる。トップバッターとして十分すぎるほど、パワフルで熱量のあるライブだった。

Aooo

「Echoes Baa 2026」SETLIST

2026.04.05＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

01.BAQN

02.魔法はスパイス

03.ネオワビシイ

04.クエスチョン

05.フラジャイル・ナイト

06.イエロートイ

07.CRAZZZY

08.水中少女

09.サラダボウル

10.Yankeee

◎CANDY TUNE

7人がステージに並ぶだけで放たれる、強烈な存在感とかわいさ！ 突き上げる歓声で始まったのがCANDYTUNEのステージだ。

「キス・ミー・パティシエ」「アイしちゃってます♡」と”かわいい”を惜しげなく振りまくと、「レベチかわいい！」でオーディエンスを悩殺。「倍倍FIGHT!」に会場中が声を合わせるシーンは美しく、感動的でさえあった。

CANDY TUNE

「Echoes Baa 2026」SETLIST

2026.04.05＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

01.エトセトLOVE YOU

02.キス・ミー・パティシエ

03.アイしちゃってます♡

04.HAPPY BOUNCE BIRTHDAY

05.レベチかわいい！

06.シャットダウン！

07.備えあれば無問題

08.倍倍FIGHT!

◎CUTIE STREET

ポップでキュートな歌とパフォーマンスで魅了したのは、CUTIE STREET。

「ナイスだね」「ぷりきゅきゅ」と“かわいい”を様々な角度から魅せる楽曲で盛り上げると、「もっと盛り上がっちゃダメですか!?」「いいですよ！」と観客とのコール＆レスポンスを経て「かわいいだけじゃだめですか？」へ。

“かわいい”の魔法でオーディエンスを爆アゲする勇姿はかわいいのはもちろんのこと、実にカッコ良かった。

CUTIE STREET

「Echoes Baa 2026」SETLIST

2026.04.05＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

01.ハロハロミライ

02.キューにストップできません！

03.ゆめみるプリマドンナ

04.ナイスだね

05.ぷりきゅきゅ

06.ちきゅーめいくあっぷ計画

07.ハッピー世界！

08.かわいいだけじゃだめですか？

◎asmi

自身のまとう雰囲気もあり、会場をほんわかと暖かい空気で包んだのはasmi。

「君のくれたもの」「PAKU」と人気曲を連投すると、「切っても切れない縁を結びに来ました」と告げ、新曲「あわ」を初披露。

ラストは「こっち向いてほい」「ドキメキダイアリー」の熱を帯びた歌とパフォーマンスで心をひとつにして、ここにいるすべての人と切っても切れない縁を結んだ。

asmi

「Echoes Baa 2026」SETLIST

2026.04.05＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

01.君がくれたもの

02.PAKU

03.チョコっと好きよ

04.あわ

05.そんなもんね

06.東京の夜

07.anpan

08.こっち向いてほい

09.ドキメキダイアリー

◎MAISONdes

すりぃ×asmi「アイワナムチュー」でライブが始まるや、フィールドの熱が急上昇。日曜日のメゾンデ、『ユイカ』、KAFUNÉ、華乃と、楽曲ごとにアーティストが入れ替わる贅沢すぎるステージでオーディエンスを大興奮させたのは、MAISONdesだ。

みきまりあが「アイウエ」をカバーすると観客の歌声が上がり、ツミキは「今日はスペシャルバージョンでお送りします」と告げ、asmiを呼び込み「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」を披露。

最後は「みんな楽しんだ？」と笑顔でたずねたasmiが歌う「ヨワネハキ」に、オーディエンスが歌声を重ねるという最高のコラボレーションで締めくくった。

MAISONdes

「Echoes Baa 2026」SETLIST

2026.04.05＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

01.アイワナムチュー feat. asmi, すりい

02.恋のいうとおり feat. 日曜日のメゾンデ

03.ふり feat. 日曜日のメゾンデ

04.いたいの、いたいの、とんでいけ feat. 『ユイカ』, KAFUNÉ

05.けーたいみしてよ feat.『ユイカ』

06.ならない日々 feat. 華乃

07.バイマイダーリン feat. みきまりあ

08.アイウエ feat. みきまりあ

09.トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. ツミキ, asmi

10.ヨワネハキ feat. asmi

◎羊文学

横浜港に日が落ち始めた頃、桜舞う季節にぴったりな「春の嵐」でライブをスタートし、瞬時に会場を自分たち色に染め上げた羊文学。

河西ゆりか（Ba）のベースで硬派に始まる「doll」、塩塚モエカ（Vo、Gu）のリードでかけ声を合わせた「GO!!!」でロックな表情を見せると、「cure」で胸締め付ける美声を響かせ、「more than words」で再びフィールドを熱くしていくと、Netflixシリーズ『九条の大罪』主題歌の新曲「Dogs」で最新型の羊文学をしっかり見せつけて終幕。

ライブが終わる頃にはすっかり日が落ちているという、自然まで味方につけた最高の演出でステージを後にした。

羊文学

「Echoes Baa 2026」SETLIST

2026.04.05＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

01.春の嵐

02.doll

03.いとおしい日々

04.GO!!!

05.cure

06.more than words

07.Dogs

◎星街すいせい

横浜港に花火が上がり、オーディエンスの期待も大いに高まったところで登場した大トリは、バーチャルアイドル・星街すいせい。

「プリマドンナ」で始まったライブのステージ上にあるのは、生演奏するバンドの影とステージ中央で熱唱する星街の姿。星街の圧倒的な歌唱力に、フィールドから大きな歓声が上がる。

「すいちゃんは？」「今日もかわいい～！」のコールで気持ちをひとつにすると、「みちづれ」「AWAKE」と続き、オーディエンスのボルテージは最高潮。

ライブ終盤は「Stellar Stellar」、ツミキを迎えての「ビビデバ」「ソワレ」と人気曲を惜しげなく連投。熱狂するオーディエンスとともに壮大なクライマックスを作り上げ、派手やかに、かつ美しく「Echoes Baa」の幕を閉じた。

星街すいせい

「Echoes Baa 2026」SETLIST

2026.04.05＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

01.プリマドンナ

02.もうどうなってもいいや

03.月に向かって撃て

04.みちづれ

05.AWAKE

06.ムーンライト

07.綺麗事

08.Stellar Stellar

09.ビビデバ

10.ソワレ

■【CENTRAL LAB.】戸松遥、花澤香菜

都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』最終日に行われたKT Zepp Yokohamaでの「CENTRAL LAB.」では、戸松遥、花澤香菜というシーンを牽引してきたふたりが登場。

この日限りのコラボレーションを織り交ぜながら、それぞれのステージでライブハウスを揺らした。さらに本フェスでは、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』での生配信も実施。この日限りのパフォーマンスが、会場とオンライン、両方で共有されたことも『CENTRAL』ならではの醍醐味だ。

TEXT BY 逆井マリ

PHOTO BY ヨシダショーヘイ/MMT

◎戸松遥

先陣を切った戸松は、アシンメトリーな衣装を身にまとってオンステージ。

「Q&Aリサイタル！」からコール＆レスポンスを巻き起こし、バンドメンバーとともにフロアの熱を一気に引き上げていく。今回が自身にとって初めての音楽フェス出演であること、そして花澤香菜との2マンであることから「ザ・戸松遥と言えばという曲だけでなく、フェスっぽい曲を考えてきた」という。

様々な楽曲で会場の熱を高めながら、中盤には、この日のハイライトのひとつとなる花澤香菜とのコラボレーションステージへ。

曲はふたりが共演したTVアニメ『かんなぎ』オープニング主題歌「motto☆派手にね!」をセレクトし、フロアを大いに沸かせた。『かんなぎ』の話題や当時の思い出に触れるトークでは、“平成”という言葉も飛び出し、ファンからも笑顔がこぼれる。

ラストの「オレンジレボリューション」ではシンガロングが巻き起こり、場内をひとつに導いていった。

戸松遥

「CENTRAL LAB.」SETLIST

2026.04.05＠KT Zepp Yokohama

01.Q&A リサイタル！

02.Girls, Be Ambitious.

03.Resolution

04.ユメセカイ

05.courage

06.恋ヲウチヌケ

07.motto☆派手にね!（花澤香菜コラボ）

08.Boom Boom Typhoon！

09.オレンジレボリューション

◎花澤香菜

続いて登場した、花澤香菜。黄色のボリュームスリーブが印象的な衣装で、北川勝利らバンドメンバーの待つステージに登場すると「SHINOBI-NAI」を歌唱。会場にはピンクのペンライトが広がっていく。

中盤には、最新シングルの「Cipher Cipher」を披露。ハンズクラップやコールアンドレスポンスなどフェスらしい盛り上がりを見せつつ、楽曲の世界観がシームレスに連なっていった。

アンコールでは、ステージに戸松遥も登場し、名曲「恋愛サーキュレーション」をコラボレーション。平成から令和へと続くアニメソングの広がりを象徴するようなひとときに。

「またやりたい！」と、自然とこぼれたふたりの言葉と観客の歓声がこの日のステージの充実感を何よりも雄弁に物語っていた。

花澤香菜

「CENTRAL LAB.」SETLIST

2026.04.05＠KT Zepp Yokohama

01.SHINOBI-NAI

02.ブルーベリーナイト

03.運命の扉

04.やれんの？エンドレス

05.Circle

06.雲に歌えば

07.Cipher Cipher

08.Young Oh! Oh!

09.We Are So in Love

10.恋愛サーキュレーション（戸松遥コラボ）

■イベント情報

【CENTRAL STAGE】

会場：Kアリーナ横浜

4/3（金）＝LOVE / 乃木坂46 / FRUITS ZIPPER / モーニング娘。’26 / Opening Act：乃木坂46 6 期生

4/4（土）amazarashi / ORANGE RANGE / 結束バンド / 凛として時雨 / Opening Act：汐れいら

4/5（日）ちゃんみな / HANA / 優里 / Opening Act：紫 今

【Echoes Baa 2026】

会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

4/4（土）新しい学校のリーダーズ / Awich / キタニタツヤ /CHiCO with HoneyWorks / NOMELON NOLEMON / Balming Tiger / YOASOBI / Echoes Baa Selected Artist：jo0ji

4/5（日）Aooo / asmi / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 羊文学 / 星街すいせい / MAISONdes / Echoes Baa Opening Act：華乃

【CENTRAL LAB.】

会場：KT Zepp Yokohama

4/4（土）Ave Mujica / BAND-MAID / ReoNa

4/5（日）戸松遥 / 花澤香菜

【CENTRAL FIELD】

会場：臨港パーク ※無料エリア

4/3（金）開園12:00

4/4（土）開園11:00

4/5（日）開園11:00

※3日間とも19:30閉園。

主催：CENTRAL 実行委員会

制作：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

特別協賛：サントリーグループ

協賛：ソニーフィナンシャルグループ株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社、三菱商事都市開発株式会社、東急株式会社

協力：イープラス

技術協力：ソニー株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

※NUROは「CENTRAL」の通信環境をサポートしています。