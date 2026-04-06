出張時の“空港ラウンジ”目当てで「年会費3万円」のゴールドカードを保有。最近“サービス縮小”と聞きましたが、このまま持つのは損ですか？ 揺らぐ「ゴールドカードの価値」とは

サービス縮小が相次ぐゴールドカードの現実

数万円の年会費が必要なゴールドカードは、これまで「空港ラウンジの無料利用」「旅行保険の自動付帯」といった特典が魅力とされてきました。しかし近年、こうしたサービスの見直しが相次いでいます。

例えば、空港ラウンジでは「利用回数無制限」から「利用回数の制限あり」に変更されるケースが増えています。実際に、一部カードでは年4回までとする制限が導入されました。

さらに、対象空港の縮小や、従来無料だったサービスの有料化も進んでいます。特定の空港ラウンジが対象外となり、利用するには別途料金が必要になる例も出ています。

こうした変更により、「持っていれば自由に使える」という従来のメリットは、確実に薄れつつあります。



ラウンジ以外にも広がる「条件付きサービス」

ラウンジ以外の特典にも、変化は広がっています。代表的なのが旅行保険です。従来は、カードを保有しているだけで適用される「自動付帯」が主流でしたが、現在は「利用付帯」への移行が進んでいます。

つまり、旅行代金をそのカードで支払った場合にのみ保険が適用される仕組みです。また、付帯範囲の縮小も進んでいます。家族特約の見直しや補償額の減額などにより、「取りあえず持っていれば安心」という状態ではなくなってきました。

さらに、プライオリティ・パスなどの付帯サービスでも、利用条件の厳格化が進んでいます。例えば、空港内のレストランやリラクゼーション施設の利用には「出発3時間以内の搭乗券」が必要になるなど、利便性は低下しています。



なぜサービス縮小が進んでいるのか

ゴールドカードのサービス縮小の背景には、「空港ラウンジの利用者増加」「サービスのコスト上昇」などの理由があります。その結果、ゴールドカードは「広く多くの特典を提供する」から、「利用実態に応じて最適化する」方向へと変わってきています。



損かどうかは「利用頻度」で決まる

では、年会費が数万円かかるゴールドカードを持ち続けると、損になるのでしょうか。結論としては、一概に損とはいえません。

例えば、出張や旅行が多く、規定回数いっぱいまで空港ラウンジを利用する人であれば、十分に元を取れる可能性があります。また、海外旅行の費用をゴールドカードで支払い、旅行保険を活用する機会が多い人も同様です。

一方、利用頻度が低い場合は事情が変わります。年に1～2回しか空港ラウンジを使わない場合、1回あたりのコストは高くなり、年会費に見合わないケースも出てきます。つまり、同じカードでも「使う人」と「使わない人」で価値は大きく変わるのです。



ゴールドカード継続の判断のために確認したいポイント

ゴールドカードを継続するかどうかは、次の3つで判断するとよいでしょう。



1. 特典の利用回数

ラウンジ利用回数や保険の利用機会を金額換算し、年会費に見合っているかを確認しましょう。



2. 改定内容が自分に与える影響

回数制限や条件変更が、自身の利用スタイルにどの程度影響するかを具体的に確認しましょう。



3. 代替手段があるか

「年会費無料カードと有料ラウンジの併用」「旅行保険への別途加入」など、ほかの選択肢と比較検討しましょう。



「なんとなく保有」が最大のリスク

かつてゴールドカードは、「持っているだけで得をする」といわれる存在でした。しかし現在は、サービス内容の見直しが進み、その性質は大きく変わっています。

重要なのは、「なんとなく持ち続ける」状態を避けることです。自身の利用実態とサービス内容を照らし合わせないまま保有し続けると、年会費に見合う価値を得られない可能性が高まります。

今後もゴールドカードのサービスは変化していくとみられます。だからこそ、自分の使い方に合っているかどうかを定期的に見直し、納得した上で保有することが重要です。

執筆者 : 小川ひろ

2級ファイナンシャル・プランニング技能士