BLACKPINK ジス＆ソ・イングク、課金するほど激ハマりした趣味明かす 「止めるべきなのですが、つい」
BLACKPINKのジスとソ・イングクが初共演したNetflixシリーズ『マンスリー彼氏』は、忙しい日々に疲れたウェブトゥーンプロデューサーのミレ（ジス）が、バーチャルデートを味わえるサブスク型シミュレーションプログラムで現実逃避を楽しむラブコメシリーズ。イングクふんするキョンナムは、天才ウェブ漫画プロデューサーとして周囲から人目置かれる存在で、ミレの同僚兼ライバルとして登場する。今回クランクイン！トレンドは、ジスとイングクにインタビューを実施。本作のための役作りから“激ハマりしてしまった趣味”まで聞いた。
【写真】ドレスアップしたジスが美しすぎる
■二人の役作りのアプローチとは？
――体力限界まで仕事をしたり、必要ではない服を買って後悔したり…働く女性の解像度が高く、共感するシチュエーションがたくさんありました。ジスさんがミレを演じるにあたって意識したことはなんですか？
ジス：わたし自身も過去に同じような経験をして、共感できる部分もあったので、その時の感情を思い出しながら演技しました。練習生だったころ、評価前などに「なんでこんなものを買ったんだろう？」と後悔したり、家にやっとの思いで倒れ込むように戻った時も多かったので、そういった記憶を思い出しながら、世の女性たちも「このような経験があるのでは？」と思いながら役を作っていきましたね。
――ジスさんの相手役は一人ではなく、バーチャル世界で恋愛を繰り広げる中で変わっていきます。豪華なキャストがたくさんいらっしゃる中で、切り替えたり雰囲気を作ったりすることは難しくなかったですか？
ジス：実際にはテーマごとにコンセプトがしっかりと設定されていたので、それぞれの違いがはっきりと伝わるよう外見的な部分にも気を遣いました。多くの俳優の方々と撮影を重ねる中で、それぞれ違うドラマを撮影するような気分で、新鮮な気持ちを抱きながら演技をしました。
――イングクさんの役作りのアプローチもお聞かせください。仮想世界の男性たちがまぶしすぎる一方で、クールなキョンナムは一見地味に見えますが、見れば見るほど魅力があふれ出してきます。“完璧じゃない男性”を演じるにあたり、意識した点は？
イングク：まず、仕事はできるけれど無口なキャラクターを作りたいと思いました。キョンナムは、物語の後半から登場するヨンイル（イングク演じるもう一人のキャラクター）との差別化を図るためにもメガネをかけてさらに平凡な見た目にして、性格も無口な上に冷たく近寄りがたい雰囲気にしました。
物語の前半に登場する仮想世界の男性たちはとても華やかで格好よく、それぞれのシチュエーションに応じた個性を際立たせているので、それとは反対に現実世界でミレの周りにいる男性たちはより平凡であるべきだと考え、キョンナムはできるだけ平凡なキャラクターにさせようと努力しました。一方、物語の後半から登場するヨンイルというキャラクターを表現する時は、派手にするなど意識して演技をしました。
――「マンスリー彼氏」の魅力に没入していくミレですが、お二人は止められないほど何かにハマってしまった経験はありますか？
■「1位を取りたくて」ジスの趣味とは
ジス：私はゲームをすることがとても好きで、お金も使ってしまいましたし、止めるべきなのですが、どうしても1位を取りたくて、つい夜遅くまでやってしまいます。
イングク：私はウェブトゥーンを読むことが好きすぎて、課金もして楽しんでいます。似通った世界観の作品や異世界系の作品も幅広く見ます。そうすると、次第にどのキャラクターがどの作品に登場するのかが分からなくなってくるんです。その時に読んでいる全ての作品が統合されたような感覚になってしまっていますね。
――バーチャル世界では毎月「理想の彼氏」が登場し、ミレの疲れた心を癒してくれますが、お二人にとって一日の中での「極上の癒し」は？
イングク：私の場合は、家にいるのが好きで、仕事が終わって帰宅して一人でウイスキーを飲んだり、飲みながら携帯ゲームをしたりします。ほかにも、ウェブトゥーンを読んだり、アニメーションを見ることも好きで、これが1日を締めくくる私のヒーリングタイムです。
ジス：私も家にいることがとても好きで、帰宅したら必ず半身浴をします。半身浴をする時間は、「私の時間」が始まる合図のようなもので、このひと時が一番好きです。
――ありがとうございます。最後に読者に向けてメッセージをお願いします。
ジス：同じ世代を生きる女性として作品に共感する部分がたくさんありましたし、登場人物たちに励まされたり、一緒に成長できる部分がとても多いと感じました。ミレのように変化することを恐れずいろいろなことに挑戦して、人生を楽しんでほしいと思います。
イングク：＜仮想世界＞と＜デート＞をテーマにした作品ですが、ミレやキョンナムの姿は現実にも重なる部分が多いと思います。友人同士の関係性という点でも、共感できるところがたくさんあるんじゃないでしょうか。誰もが上手くいかないことや限界を感じる瞬間があるかと思いますが、視聴者の皆さんがミレやキョンナムが困難を乗り越えていく姿に自分を重ねて、前に進む術を見つけることができるのではないかと信じています。
Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』は独占配信中。
■二人の役作りのアプローチとは？
――体力限界まで仕事をしたり、必要ではない服を買って後悔したり…働く女性の解像度が高く、共感するシチュエーションがたくさんありました。ジスさんがミレを演じるにあたって意識したことはなんですか？
ジス：わたし自身も過去に同じような経験をして、共感できる部分もあったので、その時の感情を思い出しながら演技しました。練習生だったころ、評価前などに「なんでこんなものを買ったんだろう？」と後悔したり、家にやっとの思いで倒れ込むように戻った時も多かったので、そういった記憶を思い出しながら、世の女性たちも「このような経験があるのでは？」と思いながら役を作っていきましたね。
――ジスさんの相手役は一人ではなく、バーチャル世界で恋愛を繰り広げる中で変わっていきます。豪華なキャストがたくさんいらっしゃる中で、切り替えたり雰囲気を作ったりすることは難しくなかったですか？
ジス：実際にはテーマごとにコンセプトがしっかりと設定されていたので、それぞれの違いがはっきりと伝わるよう外見的な部分にも気を遣いました。多くの俳優の方々と撮影を重ねる中で、それぞれ違うドラマを撮影するような気分で、新鮮な気持ちを抱きながら演技をしました。
――イングクさんの役作りのアプローチもお聞かせください。仮想世界の男性たちがまぶしすぎる一方で、クールなキョンナムは一見地味に見えますが、見れば見るほど魅力があふれ出してきます。“完璧じゃない男性”を演じるにあたり、意識した点は？
イングク：まず、仕事はできるけれど無口なキャラクターを作りたいと思いました。キョンナムは、物語の後半から登場するヨンイル（イングク演じるもう一人のキャラクター）との差別化を図るためにもメガネをかけてさらに平凡な見た目にして、性格も無口な上に冷たく近寄りがたい雰囲気にしました。
物語の前半に登場する仮想世界の男性たちはとても華やかで格好よく、それぞれのシチュエーションに応じた個性を際立たせているので、それとは反対に現実世界でミレの周りにいる男性たちはより平凡であるべきだと考え、キョンナムはできるだけ平凡なキャラクターにさせようと努力しました。一方、物語の後半から登場するヨンイルというキャラクターを表現する時は、派手にするなど意識して演技をしました。
――「マンスリー彼氏」の魅力に没入していくミレですが、お二人は止められないほど何かにハマってしまった経験はありますか？
■「1位を取りたくて」ジスの趣味とは
ジス：私はゲームをすることがとても好きで、お金も使ってしまいましたし、止めるべきなのですが、どうしても1位を取りたくて、つい夜遅くまでやってしまいます。
イングク：私はウェブトゥーンを読むことが好きすぎて、課金もして楽しんでいます。似通った世界観の作品や異世界系の作品も幅広く見ます。そうすると、次第にどのキャラクターがどの作品に登場するのかが分からなくなってくるんです。その時に読んでいる全ての作品が統合されたような感覚になってしまっていますね。
――バーチャル世界では毎月「理想の彼氏」が登場し、ミレの疲れた心を癒してくれますが、お二人にとって一日の中での「極上の癒し」は？
イングク：私の場合は、家にいるのが好きで、仕事が終わって帰宅して一人でウイスキーを飲んだり、飲みながら携帯ゲームをしたりします。ほかにも、ウェブトゥーンを読んだり、アニメーションを見ることも好きで、これが1日を締めくくる私のヒーリングタイムです。
ジス：私も家にいることがとても好きで、帰宅したら必ず半身浴をします。半身浴をする時間は、「私の時間」が始まる合図のようなもので、このひと時が一番好きです。
――ありがとうございます。最後に読者に向けてメッセージをお願いします。
ジス：同じ世代を生きる女性として作品に共感する部分がたくさんありましたし、登場人物たちに励まされたり、一緒に成長できる部分がとても多いと感じました。ミレのように変化することを恐れずいろいろなことに挑戦して、人生を楽しんでほしいと思います。
イングク：＜仮想世界＞と＜デート＞をテーマにした作品ですが、ミレやキョンナムの姿は現実にも重なる部分が多いと思います。友人同士の関係性という点でも、共感できるところがたくさんあるんじゃないでしょうか。誰もが上手くいかないことや限界を感じる瞬間があるかと思いますが、視聴者の皆さんがミレやキョンナムが困難を乗り越えていく姿に自分を重ねて、前に進む術を見つけることができるのではないかと信じています。
Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』は独占配信中。