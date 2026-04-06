NiziU¥Ë¥Ê¤¬È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡È¹ø¥Ô¥¢¥¹¡ÉÈäÏª¡ªÂç¿Í¥àー¥ÉÉº¤¦MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×È¿¶Á
NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥åー¡Ë¤ÎNINA¡Ê¥Ë¥Ê¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¹ø¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ô¥¢¥¹¤òÉÕ¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛNiziU¥Ë¥Ê¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¡õ¹ø¥Ô¥¢¥¹¤òÈäÏª¡ª①②¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖToo Bad¡×MV
¢£NiziU¥Ë¥Ê¡¢¹ø¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ò¥¢¥Ôー¥ë
Åê¹Æ¤Ï¡¢NiziU¤Î¿·¶Ê¡ÖToo Bad¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥°¥ëー¥×Æâ¤ÇºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ë¥Ê¤À¤¬¡¢¥Ø¥½½Ð¤·¾æ¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¸ー¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥¿¥¤¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Âç¿Í¤Î¥àー¥É¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥Í¥¤¥ë¤ä¥ê¥ó¥°¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¡£¼ê¤ò¹ø¤ËÅº¤¨¤Æ¥Ô¥¢¥¹¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÂÎ¤òÈ¿¤é¤»¤ë¥Ýー¥º¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤òÇÁ¤«¤»¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ô¥¢¥¹»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Èþ¤·¤¤Âç¹¥¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¥Ë¥ÊÎ®ÀÐ¡×¡ÖÇØÃæ¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ä¤í¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤£¤£¡×¡Ö¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¤¹¤®¤ó?!¡×¡Ö¤Þ¤¸¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ô¥¢¥¹³«¤±¤Æ¤ë¤Î¡©¥·ー¥ë¡©¤É¤Ã¤Á¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë³«¤±¤Æ¤ë¤Î¡©¥·ー¥ë¡©¡×¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡ÖToo Bad¡×¤ò¥½¥í¤ÇÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ç¤â¡¢¥Ë¥Ê¤Î¹ø¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£