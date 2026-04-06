SUPER JUNIOR、アンコール公演で転落事故…観客3人が負傷　SMエンタが謝罪【全文】

ボーイズグループSUPER JUNIORのコンサートで観客の転落事故が発生したことを受け、所属事務所SMエンターテインメントが謝罪した。

4月5日、SUPER JUNIORはソウル・KSPO DOMEで20周年記念ワールドツアーのアンコール公演「SUPER SHOW 10 SJ-CORE in SEOUL」の最終公演を開催した。

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この日、公演終盤に一部の客席エリアでトラブルが発生した。設置されていた柵（フェンス）が倒れ、観客が転落する事故が起きた。これにより3人が負傷し、近隣の病院へ搬送され治療を受けた。

（画像＝SMエンターテインメント）

SMエンタテインメント側は公式声明を通じ、「アンコール最後の曲のステージ中、当社が客席の横に設置した安全フェンスが倒壊し、3名の観客が転落し負傷する事故が発生した。負傷者は直ちに病院へ搬送され、必要な検査と治療を受けた。医師の診断の結果、捻挫や打撲により2週間の安静と治療が必要であるとの所見を受けた」と明らかにした。

続けて「今回の事故で被害に遭われた方々とそのご家族に深くお詫び申し上げる。当社は負傷された観客の方々が完治できるよう治療を支援し、完全に回復されるまで最善を尽くす」と伝えた。

さらに「公演主催者として今回の事故に対し重い責任を痛感しており、今後同様の事故が再発しないよう、施設の安全点検および観客の安全管理に万全を期す」と強調した。

SMエンターテインメントの公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。SMエンターテインメントです。

4月5日に開催された「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 'SUPER SHOW 10' SJ - CORE in SEOUL」の公演中に発生した事故に関しまして、ご案内申し上げます。

アンコール最後の曲のステージ中、当社が客席の横に設置した安全フェンスが倒壊し、3名の観客が転落し負傷する事故が発生しました。負傷者は直ちに病院へ搬送され、必要な検査と治療を受けました。医師の診断の結果、捻挫や打撲により2週間の安静と治療が必要であるとの所見を受けました。

今回の事故で被害に遭われた方々とそのご家族に深くお詫び申し上げます。当社は負傷された観客の方々が完治できるよう治療を支援し、完全に回復されるまで最善を尽くしてまいります。

また、公演主催者として今回の事故に対し重い責任を痛感しており、今後同様の事故が再発しないよう、施設の安全点検および観客の安全管理に万全を期す所存です。

負傷された方々とすべての観客の皆様に、予期せぬ事故でご心配をおかけしたことについて、改めて深くお詫び申し上げます。

（記事提供＝OSEN）