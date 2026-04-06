岡田監督が掲げる「スモールベースボール」を体現できる素材

世代を代表するスピードスター候補として名乗りを上げた。侍ジャパンU-18（18歳以下）代表候補選手強化合宿が3日から5日までの3日間、奈良県内で行われ、“選抜不出場組”ながら報徳学園（兵庫）、中尾勇貴外野手（3年）が脚光を浴びた。

今回の強化合宿には高校生41選手が参加。合宿メンバーに入らなかった選手を含めた中から、最終的に18人が厳選され、9月に台湾で行われる「BFA U18アジア選手権」に挑むことになっている。

最近のU-18代表は、一昨年のアジア選手権、昨年のWBSC U-18野球ワールドカップでいずれも決勝で敗れ2位。今年は岡田龍生監督（兵庫・東洋大姫路監督）の下で、念願の優勝に照準を合わせている。

岡田監督は「昨年のU-18ワールドカップで、日本の本塁打は9試合で1本しか出ませんでした（鹿児島・神村学園の今岡拓夢内野手＝現西武・育成＝がオープニングラウンド・南アフリカ戦で放った2ラン）。粘って出塁することができて、セーフティバントや足を使える子が最終的に活躍しました」との認識を示した。その上で「今年も韓国や台湾に150キロ以上を投げる投手が複数いると聞いていますので、簡単には打てないと思います。走ることや守ることを意識して、スモールベースボールをやっていけたらと思います」と戦略の一端を明かす。

そんな指揮官の理想に合いそうなのが、左投左打の中尾だ。合宿2日目のシート打撃で、横浜（神奈川）の右腕・池田聖摩選手（3年）から左中間を破る打球を放つと、快足を飛ばし三塁を陥れた。その後、セーフティバントを決めるシーンもあった。

岡田監督は「今回の参加選手で1番足が速いのは、中尾かなと思います」と評価。川崎絢平コーチ（大分・明豊監督）も「シート打撃で、各選手が打ってから一塁へ到達するまでのタイムを計測しました。三振に倒れた選手やフライを打ち上げた選手もいたので、全選手のデータを取れたわけではありませんが、計測できた中で1番速かったのは、セーフティバントを決めた時の中尾。3秒6でした」と証言する。

50メートル5秒8、一塁到達は「3秒台がアベレージ」の快足

中尾自身「足が自分の最大の持ち味だと思っています。50メートルのタイムは5秒8くらいで、足の速い選手は報徳にも他に結構いますが、一塁到達は3秒台がアベレージで、誰にも負けたくないと思っています」と力を込める。

小6の2020年には阪神タイガースジュニアに選出され、年末の12球団ジュニアトーナメントに出場。「自分は地元が兵庫で子どもの頃から阪神タイガースを応援してきたので、近本（光司）選手の守備、走塁、バッティングは凄いな、ああいう選手になりたいなと憧れてきました」と瞳を輝かせる。

報徳学園では主に「3番・中堅」としてチームを牽引し、投手としてマウンドに上がることもある。昨秋の兵庫県大会・準々決勝で、岡田監督が率いる東洋大姫路に敗れ、今年の選抜大会出場の可能性を断たれたが、今回の合宿で改めてポテンシャルの高さを実証した格好だ。

勝負の夏へ向け、U-18日本代表にも、憧れのプロにも存在をアピールしていく。（宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki）