ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【J1百年構想リーグ】清水が長崎に3-0で快勝 オ セフン２ゴ&#… 【J1百年構想リーグ】清水が長崎に3-0で快勝 オ セフン２ゴールの活躍（PEACE STADIUM） 【J1百年構想リーグ】清水が長崎に3-0で快勝 オ セフン２ゴールの活躍（PEACE STADIUM） 2026年4月5日 15時43分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第9節 結果】 清水エスパルス ３ー０ Ｖ・ファーレン長崎 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ】藤枝 長野の堅い守り崩せず0-2で敗戦（静岡・藤枝市） 【Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ】磐田 首位と勝点1差で3位につける甲府を1-0で撃破（静岡・磐田市） 箱根駅伝常連校がハイレベルな闘い 大学対抗ペアマラソンは山梨学院大が大会新記録で優勝（静岡・焼津市） 関連情報（BiZ PAGE＋） 住宅, 徳島, 配線, 沖縄, 大学, 上田, 置床工事, 老人ホーム, 神奈川, 海