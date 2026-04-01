【コンビのベビー用品 ガシャポン（再販）】 4月第3週より順次発売予定 価格：1回300円

コンビは、バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」より「Combi ミニチュアチャーム」を4月第3週より順次再販する。価格は1回300円。

本商品は同社のベビー用品をミニチュア化したもの。ロングセラー玩具「コップがさね」を含む現行品4種と、ベビー用品 メーカーとしての基礎を築いた、初のヒットアイテム「スワン型おまる」の全5種類がラインナップ。

ベビーマグ

哺乳瓶＋おしゃぶり

コップがさね

乗用玩具

スワン型おまる

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。