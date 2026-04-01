コンビのベビー用品をカプセルトイにした「Combi ミニチュアチャーム」が再販売決定。4月第3週より順次発売
【コンビのベビー用品 ガシャポン（再販）】 4月第3週より順次発売予定 価格：1回300円
コンビは、バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」より「Combi ミニチュアチャーム」を4月第3週より順次再販する。価格は1回300円。
本商品は同社のベビー用品をミニチュア化したもの。ロングセラー玩具「コップがさね」を含む現行品4種と、ベビー用品 メーカーとしての基礎を築いた、初のヒットアイテム「スワン型おまる」の全5種類がラインナップ。
ベビーマグ
哺乳瓶＋おしゃぶり
コップがさね
乗用玩具
スワン型おまる
/／- コンビ株式会社 (@Combi_jpn) April 1, 2026
Combiのベビー用品 #ガシャポン 再販売決定👶✨
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みなさまの「欲しい！」とのお声に応えるべく
この度、改めてお手に取っていただける機会が生まれました🙌
4月第3週より順次展開です🍼🚗🦢
🔗https://t.co/fAguPAxYND#バンダイ さん
再販売を実現してくださりありがとうございます🥰 pic.twitter.com/FC4s4z5Dva
※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。