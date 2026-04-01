「カージナルス３−０メッツ」（３１日、セントルイス）

メッツの千賀滉大投手が今季初先発し、６回２失点に抑えてＱＳを達成するも初黒星。三回に３連打を許すなどして２点を失ったことが響いた。それでも直球の最速は１５９・６キロを計測し、フォークの制球に苦しむ中でも９奪三振をマークし、復活をかけるシーズンで合格点の滑り出しだ。

三回、先頭に二塁打を浴び、打順が１番にかえってウェザーホルトに中前打を浴びた。中堅からホームへの送球が高く浮く間に二塁へ進まれた千賀。無死二、三塁からヘレーラに２点二塁打を浴びて先制を許した。

なおも無死二塁のピンチはしっかりと抑えた右腕。二回には３者連続三振を奪い、直球の最速も９９マイルを連発。良かったイニングの直後に落とし穴が待っていた。

それでも四回を三者凡退に斬り、五回には９８マイルのストレートで空振り三振を奪うなど６奪三振をマーク。２死からヘレーラが２球連続ＡＢＳチャレンジを敢行し、ストライク判定が相次いでボールに変わる珍事も。ヘレーラ、バールソンを連続四球で歩かせ、２死一、二塁のピンチを招いたが、ウィンを９６マイルで遊ゴロにねじ伏せて脱した。

球数が８０球を超えていた中で六回も続投。先頭のゴーマンを三振に仕留め、続くウォーカーも三振。最後もチャーチを３球三振に仕留め、ＡＢＳチャレンジも覆らなかった。勝利投手の権利は得られなかったが、トータル９奪三振で復活をかけるシーズンは合格点の滑り出した。

千賀は昨季、右太もも裏負傷による離脱もあり、２２試合で７勝６敗、防御率３・０２に終わり、マイナー落ちも経験した。オープン戦はここまで３試合に先発し、防御率１・８６の好結果。アベレージで９０マイル後半をたたき出した直球のキレは抜群で、フォークのコントロールに苦しんだものの、六回には低めに落として三振を奪うなど修正力も見せた。初黒星となったが収穫はいっぱいだ。