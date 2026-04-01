【健康食前の一皿シリーズ】 4月7日～ 販売開始予定 価格：各120円（回転レーンでは各115円） ※「シャリ野菜 まぐろ」は4月3日～

くら寿司は、健康を意識した新メニュー「健康食前の一皿シリーズ」を4月7日より全国のくら寿司にて販売する。

「健康食前の一皿シリーズ」は、食事の最初に手軽に栄養をプラスできる少量サイズのメニュー。食前の一皿として、不足しがちな栄養素を手軽にプラスできる。

商品ラインナップは、野菜や海藻、鶏肉などをメインに使用した全12品。日常の食事で不足しがちな栄養素を補えるメニューが用意され、さらに、シャリの代わりに大根やにんじんを使用した「シャリ野菜」もリニューアルして復活する。

なお、「シャリ野菜 まぐろ」は4月3日から販売開始。それ以外の商品は4月7日から販売開始となり、各120円（回転レーンでは各115円）で提供される。

□「健康食前の一皿シリーズ」のページ

商品ラインナップ

かぼちゃとさつまいものマリネ ゆず白菜 チキンサラダ（山形産ハーブ鶏使用） 沖縄もずく 海藻サラダ ブロッコリーサラダ（アンチョビマヨ） 優しいトマト 玉ねぎの冷製スープ 食前酢 りんご 豆乳ぷりん（いちごソース） シャリ野菜 まぐろ シャリ野菜 サーモン

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