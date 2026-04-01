ムードメーカーの今後は――。カーリング女子のロコ・ソラーレ（ＬＳ）でサードを務めた吉田知那美（３４）が３月３１日、自身のインスタグラムを更新し、同日付でチームを退団すると発表。関係者によると、現役は続行するという。

北海道銀行の一員として２０１４年ソチ五輪に出場するも、構想外となり、地元の北海道・北見市を拠点とするＬＳに移籍。その後は１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルに貢献した。関係者は「スポンサー先にあいさつへ行った際には、写真撮影を頼まれたら笑顔で応じていた」と明かすなど、故郷で着実に地盤を固めていた。

３月の世界選手権は助っ人の小穴桃里とともにサードを担って４強入り。３０年の五輪に向けて好スタートを切ったが、新たな環境に身を置く道を選んだ。ＬＳの本橋麻里代表理事は「カーリングは楽しい！を体現し続けてくれたことにも感謝が尽きません。彼女の決断と、今後の活躍を、法人一同応援しております！」とエールを送った。

吉田知は４月に始まるカーリング初のプロリーグ・ロックリーグのタイフーンで主将として、世界各国から選抜された選手たちと対戦する。吉田知は「変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩り豊かであるようまい進し続けます」と決意表明。吉田知とＬＳの物語は次なるステージに突入する。