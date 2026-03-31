「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。31日のテーマは、「変わる“電話サービス”…値上げも」です。

■「104」31日で終了…ピーク時のオペレーターは約2万人

「あの店、何番だっけ？」電話番号が分からない時に番号を案内してくれる「104」が31日で終了します。NTT東日本・西日本が提供してきたサービスで、「104」に電話をかけて、オペレーターに名前や住所を伝えることで登録されている個人や企業の電話番号を調べてもらえるものです。

1980年代の映像では「104」の問い合わせに対応するオペレーターがずらっと並んでいます。ピーク時の1989年には全国でおよそ2万人のオペレーターがいました。

このサービスは明治時代の1890年から始まり、136年の歴史に幕をおろすことになります。

街のみなさんに「104」を使った経験を聞いてみました。

夫婦（50代）「昔はかけたよね」「あったね。今はないかな。携帯で調べちゃうから。（今は）お店検索すると電話番号も地図も（情報が）入ってくる。前はなかったから、104で調べるしか」

会社員（30代）「すごく小さい頃にお店の電話番号調べるとかで使ったりしてました。親が行ってるお店に電話したくて、お父さん・お母さんが別のお店にいて、僕は家にいて、聞きたいことがあったんだけど、どこにいるかわからないし、当時携帯電話とかもなかったから」

「104」は機械でなく実際にオペレーターの方の声で伝えてくれる、そんなところが利用者への安心感にもつながっていました。

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終了の理由は、インターネットやスマートフォンが普及して電話番号検索方法が多様化したことで番号案内の利用数が大幅に減少。利用数がピークだった1989年度は、1年間でおよそ12億8000万回。つまり1日だいたい300万〜400万回。2024年度はおよそ1000万回（1日2〜3万回）。ピーク時と比べると大幅に利用数が減っているのが分かります。

NTT東西が提供する104番号案内は終了しますが、インターネット上の電話帳サービス「アイ・タウンページ」で引き続き電話番号を検索できます。

■「ナビダイヤル」通話料値上げへ

続いても、変わりゆく電話サービスの話題です。

自動音声「ナビダイヤルでおつなぎします。20秒ごとにおよそ10円でご利用いただけます」

ナビダイヤルは0570から始まる電話番号。例えば、「企業に関するお問い合わせは1番。その他の用件の方は2番」のように企業などが問い合わせ窓口として設定できる番号です。「ナビダイヤル」の通話料の一部がことし10月から値上げすることが先月に発表されました。

0120の番号から始まる「フリーダイヤル」は電話を受ける企業側などが通話料金を負担しますが、「ナビダイヤル」はかけた側が料金を負担する仕組みです。料金案内の音声ガイダンスが流れた後、相手先の通信設備で応答があった時点から料金がかかります。

――どのくらい値上げするのか。

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公衆電話や固定電話からの通話料金は改定なし。携帯電話からの場合、20秒につき11円だった通話料が10月からは30秒で22円。1分で計算すると33円から44円の値上げになります。一般的な携帯電話から固定電話への通話料は30秒22円なので、10月以降は同じ金額になります。

値上げの理由は最近の「物価上昇」と「人件費高騰」。サービスを提供するための運営費や設備機器・電気代などの維持費が高くなっているとのことです。

会社員（30代）「値上げ自体はしょうがないかな。待っている時間も多い。お金かかるのはちょっと嫌かな」

50代「あんまり賛成よりではないかもしれない。いろんなものが値上げしているので、急にパッと上げるのは」

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サービスを提供する「NTTドコモビジネス」によると、企業や自治体側が「ナビダイヤル」を導入するメリットの1つに電話対応する側の負担軽減があります。機械による自動音声で、多くの問い合わせの電話を用件に合わせて振り分けられます。

実際にナビダイヤルを導入している自治体に聞いてみました。

東京都八王子市にある「ごみ総合相談センター」。ごみの分別や大量排出の電話相談が多い日で1日400件あります。こちらではナビダイヤルを10年前から導入し、導入前は、相談された内容を担当していない職員が電話をとって、改めて担当へつなぎ直す手間があったといいます。ナビダイヤルを導入してからは、音声ガイダンスで相談内容ごとに担当部署につながるため、スムーズな対応が可能になりました。

通話料金は電話をかける側の負担になりますが、利用者側も電話の“たらいまわし”がなくなり、1つの番号にかけるだけで目的に合わせた窓口にたどり着けます。