真冬に捨てられていた子猫が保護された動画に感動の声が多く集まっています。動画には「幸せになってね！」「寒い中よく頑張ったね」等のコメントが寄せられ11万回以上再生されているようです。

【動画：真冬に捨てられていた子猫を保護…『優しさあふれる展開』に感動】

寒空の下子猫が…

YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」に投稿されたのは、真冬に捨てられていた子猫を保護したときの出来事です。ある日、保護猫活動をしている投稿主さんの元へ、保護猫ボランティアの方から連絡があり動画が送られてきたそう。

そこには寒い中野外に1匹でいる茶白の子猫の姿が。投稿主さんはすぐに子猫の保護に向かったといいます。

可愛い三毛猫の子猫を保護

その日は保護できず、次の日ボランティアさんから子猫を捕まえたとの連絡があったそう。投稿主さんの元へやってきたのは茶白の子猫ではなく、三毛猫の子猫でした。（茶白の子猫の兄妹だったようです。）

1週間以上空腹や寒さに1匹で耐えていたせいか、かなりの緊張状態の子猫。ご飯も食べようとしなかったそう。しかし、数時間後には少し落ち着いたのかなんとかご飯を食べてくれたといいます。

いちごちゃんに優しく声をかけて

投稿主さんは、子猫を「いちごちゃん」と呼ぶことにしたそう。大変な思いをしたいちごちゃんに、投稿主さんは優しく声をかけて背中をなでてあげたといいます。

まだまだ小さな子猫のいちごちゃん、これから心を開いていく姿を思わず見守りたくなる投稿となっていました。

ご紹介した投稿は11万回以上再生され「寒い中1人でよく頑張ったね」「幸せになろうね！」等のコメントが寄せられ、いちごちゃんに対する優しさで溢れた声が多く寄せられていたようでした。その後、いちごちゃんを保護した場所で兄妹と思われる「茶白の子猫」も保護されたようです。

YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」では、ボランティア団体と連携を取りながら、個人で保護活動をしている投稿主さんの活動の記録が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。