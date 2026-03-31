GENERATIONSが、10月31日より始まるアリーナツアーに先駆けて＜GENERATIONS PARALLEL POST 2026＞の開催を発表した。

＜GENERATIONS PARALLEL POST 2026＞は、GENERATIONSそれぞれの“QUEST”をひと足早くDREAMERS（ファンの呼称）に届けるべく実施が決定したという。2021年に開催された＜GENERATIONS LOVE POST＞が名前とカラーを改め、＜PARALLEL POST＞へと進化し、全国各地を巡る。なおチケットは、4月6日15時よりGENERATIONS OFFICIAL FAN CLUBにて先行抽選予約が開始される。

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◾️白濱亜嵐 コメント2021年に行った「LOVE POST」が名前とカラーを改め、「PARALLEL POST」となって帰って来ます。

フェスなどでもそうですが、僕たち自身、普段なかなか行けない場所に“グループ”で行きたいという想いがあり今回の機会が生まれました。

パフォーマンスあり、トークありの皆さんとの距離が近いライブになると思います！

あなたに会いに行きます。

是非遊びに来てください！

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◾️＜GENERATIONS PARALLEL POST 2026＞ 2026年

8/7(金) 福島・いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール（いわきアリオス）開場17:45/開演18:30

8/13(木) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場 開場17:45/開演18:30

8/18(火) 大分・大分・iichikoグランシアタ 開場17:45/開演18:30

8/19(水) 長崎・べネックス長崎ブリックホール 開場17:45/開演18:30

8/25(火) 高知・新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）開場17:45/開演18:30

8/27(木) 鳥取・米子コンベンションセンター BiG SHiP 開場17:45/開演18:30

8/31(月) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール 開場17:45/開演18:30

9/2(水) 青森・リンクステーションホール青森 開場17:45/開演18:30

9/4(金) 岩手・トーサイクラシックホール岩手 開場17:45/開演18:30

9/16(水) 新潟・新潟県民会館 開場17:45/開演18:30

9/18(金) 石川・金沢歌劇座 開場17:45/開演18:30

9/21(月・祝) 北海道・旭川市⺠文化会館 開場16:15/開演17:00

9/23(水・祝) 北海道・函館サーモン・まるなまホール 大ホール（函館市民会館）開場16:15/開演17:00 ▼チケット料金

全席指定：\12,100（税込）

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/41677/

◾️＜GENERATIONS LIVE TOUR 2026 “PARALLEL QUEST”＞ 2026年

10/31(土) 長野・長野ビッグハット 開場16:00/開演17:00

11/3(火・祝) 福岡・マリンメッセ福岡 A館 開場15:00/開演16:00

11/7(土) 東京・有明アリーナ 開場15:00/開演16:00

11/8(日) 東京・有明アリーナ 開場14:00/開演15:00

11/21(土) 福井・サンドーム福井 開場15:00/開演16:00

11/25(水) 大阪・大阪城ホール 開場17:30/開演18:30

11/26(木) 大阪・大阪城ホール 開場17:30/開演18:30

12/5(土) 兵庫・ワールド記念ホール 開場15:00/開演16:00

12/6(日) 兵庫・ワールド記念ホール 開場14:00/開演15:00

12/11(金) 静岡・エコパアリーナ 開場17:30/開演18:30

12/22(火) 東京・国立代々木競技場 第一体育館 開場17:30/開演18:30

12/23(水) 東京・国立代々木競技場 第一体育館 開場17:30/開演18:30

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40102/

◾️LIVE DVD & Blu-ray『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』

2026年3月10日（火）リリース

詳細：https://generations.lnk.to/6ixsense_pkg

◾️写真集『Footprints』

2026年3月25日（水）発売

購入：https://www.suirinsha.co.jp/books/detail/20

◾️ その他公演情報 ◆＜KAZ LIVE TOUR 2026 “LIFE GOES ON”＞

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40095/ ◆＜HAYATO KOMORI Presents QUEST LIVE TOUR 2026 “ON and OFF”＞

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/41660/