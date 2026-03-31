GENERATIONSが、10月31日より始まるアリーナツアーに先駆けて＜GENERATIONS PARALLEL POST 2026＞の開催を発表した。

＜GENERATIONS PARALLEL POST 2026＞は、GENERATIONSそれぞれの“QUEST”をひと足早くDREAMERS（ファンの呼称）に届けるべく実施が決定したという。2021年に開催された＜GENERATIONS LOVE POST＞が名前とカラーを改め、＜PARALLEL POST＞へと進化し、全国各地を巡る。なおチケットは、4月6日15時よりGENERATIONS OFFICIAL FAN CLUBにて先行抽選予約が開始される。

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◾️白濱亜嵐 コメント2021年に行った「LOVE POST」が名前とカラーを改め、「PARALLEL POST」となって帰って来ます。

フェスなどでもそうですが、僕たち自身、普段なかなか行けない場所に“グループ”で行きたいという想いがあり今回の機会が生まれました。

パフォーマンスあり、トークありの皆さんとの距離が近いライブになると思います！
あなたに会いに行きます。
是非遊びに来てください！

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◾️＜GENERATIONS PARALLEL POST 2026＞

2026年
8/7(金)　福島・いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール（いわきアリオス）開場17:45/開演18:30
8/13(木)　群馬・高崎芸術劇場 大劇場　開場17:45/開演18:30
8/18(火)　大分・大分・iichikoグランシアタ　開場17:45/開演18:30
8/19(水)　長崎・べネックス長崎ブリックホール　開場17:45/開演18:30
8/25(火)　高知・新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）開場17:45/開演18:30
8/27(木)　鳥取・米子コンベンションセンター BiG SHiP　開場17:45/開演18:30
8/31(月)　愛知・愛知県芸術劇場 大ホール　開場17:45/開演18:30
9/2(水)　青森・リンクステーションホール青森　開場17:45/開演18:30
9/4(金)　岩手・トーサイクラシックホール岩手　開場17:45/開演18:30
9/16(水)　新潟・新潟県民会館　開場17:45/開演18:30
9/18(金)　石川・金沢歌劇座　開場17:45/開演18:30
9/21(月・祝)　北海道・旭川市⺠文化会館　開場16:15/開演17:00
9/23(水・祝)　北海道・函館サーモン・まるなまホール 大ホール（函館市民会館）開場16:15/開演17:00

▼チケット料金
全席指定：\12,100（税込）
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/41677/

◾️＜GENERATIONS LIVE TOUR 2026 “PARALLEL QUEST”＞

2026年
10/31(土)　 長野・長野ビッグハット　開場16:00/開演17:00
11/3(火・祝)　 福岡・マリンメッセ福岡 A館　開場15:00/開演16:00
11/7(土)　東京・有明アリーナ　開場15:00/開演16:00
11/8(日)　東京・有明アリーナ　開場14:00/開演15:00
11/21(土)　 福井・サンドーム福井　開場15:00/開演16:00
11/25(水)　 大阪・大阪城ホール　開場17:30/開演18:30
11/26(木)　 大阪・大阪城ホール　開場17:30/開演18:30
12/5(土)　 兵庫・ワールド記念ホール　開場15:00/開演16:00
12/6(日)　 兵庫・ワールド記念ホール　開場14:00/開演15:00
12/11(金)　 静岡・エコパアリーナ　開場17:30/開演18:30
12/22(火)　 東京・国立代々木競技場 第一体育館　開場17:30/開演18:30
12/23(水)　 東京・国立代々木競技場 第一体育館　開場17:30/開演18:30
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40102/

◾️LIVE DVD & Blu-ray『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』
2026年3月10日（火）リリース
詳細：https://generations.lnk.to/6ixsense_pkg

◾️写真集『Footprints』
2026年3月25日（水）発売
購入：https://www.suirinsha.co.jp/books/detail/20

◾️ その他公演情報

◆＜KAZ LIVE TOUR 2026 “LIFE GOES ON”＞
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40095/

◆＜HAYATO KOMORI Presents QUEST LIVE TOUR 2026 “ON and OFF”＞
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/41660/

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