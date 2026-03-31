「じゃがりこ」がビニ傘＆折りたたみ傘に！ 「サラダ」と「チーズ」をおしゃれにデザイン
「じゃがりこ」デザインのビニール傘と折りたたみ傘が登場。4月1日（水）から、「Wpc．」公式オンラインショップおよび「Wpc．」直営店舗で先行発売され、5月1日（金）から、「SAC’S BAR」「イオン」「マルイ」ほか全国の取扱店舗で販売される。
【写真】本当に「じゃがりこ」が入っちゃう傘ケースもｗ ラインナップ一覧
■「サラダ」と「チーズ」の2色展開
今回登場するのは、「じゃがりこ」と「Wpc．」が初めてコラボレーションして生まれた、ビニール傘1種、折りたたみ日傘2種の全3種類。
“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるお菓子”として1995年に誕生したロングセラー商品「じゃがりこ」と、軽量かつコンパクトな設計でバッグにすっぽり収まる折りたたみ傘を展開する「Wpc．」が、両者の共通点である“手軽に持ち歩ける”をキーワードにコラボレーションが実現した。
シンプルな見た目のビニール傘「じゃがりこウェービーアンブレラ」は、持ち手と石突にカラーチップを入れて「じゃがりこ」を表現。
また、「じゃがりこ」のパッケージをモチーフにした「遮光じゃがりこパッケージパラソルミニ」と、「じゃがりこ」風チャームをアクセントとして採用した「遮光じゃがおファミリー刺繍パラソルミニ」の2種類の折りたたみ日傘もラインナップとなっている。
それぞれ2色ずつ展開され、「サラダ」と「チーズ」をイメージしたデザインを用意。「サラダ」デザインには、父・じゃがおを、「チーズ」デザインには母・りかこをあしらった。
【写真】本当に「じゃがりこ」が入っちゃう傘ケースもｗ ラインナップ一覧
■「サラダ」と「チーズ」の2色展開
今回登場するのは、「じゃがりこ」と「Wpc．」が初めてコラボレーションして生まれた、ビニール傘1種、折りたたみ日傘2種の全3種類。
シンプルな見た目のビニール傘「じゃがりこウェービーアンブレラ」は、持ち手と石突にカラーチップを入れて「じゃがりこ」を表現。
また、「じゃがりこ」のパッケージをモチーフにした「遮光じゃがりこパッケージパラソルミニ」と、「じゃがりこ」風チャームをアクセントとして採用した「遮光じゃがおファミリー刺繍パラソルミニ」の2種類の折りたたみ日傘もラインナップとなっている。
それぞれ2色ずつ展開され、「サラダ」と「チーズ」をイメージしたデザインを用意。「サラダ」デザインには、父・じゃがおを、「チーズ」デザインには母・りかこをあしらった。