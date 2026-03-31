およそ4年ぶりに、吉岡里帆が日清食品「日清のどん兵衛」のテレビCMに戻ってくる。

「ブランク前の最後のCM『さよなら、どんぎつね篇』で吉岡さんは、真っ白な衣装にキツネ耳と、ふさふさの尻尾をつけた姿が印象的なキツネに扮していましたが、今回は一転して黒いドレスを着た『大人っぽいキツネ』となっています。

テレビCMは4月24日から、ウェブでは3月31日から先行公開されていますが、日清食品グループの公式YouTubeチャンネルには、吉岡さんのインタビュー動画とメイキング動画が公開されています。

吉岡さんは久しぶりにキツネ耳をつけ『どんぎつね』を演じた気持ちについて『自分の一部っていう感覚がありますね、不思議と。“おかえり”っていう感じがしました』と語っています」（芸能担当記者）

この新しいCM展開が発表される直前の3月29日、偶然なのかスケジュールを合わせたのか定かではないが、吉岡はNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』に“無言の美女”として出演している。

「仲野太賀さん演じる小一郎（豊臣秀長）が、亡くなった妻の直（白石聖）の墓参りをしていたときにチラリと見かけた女性を、吉岡さんが演じています。

その後、小一郎は織田信長の忠臣、安藤守就（田中哲治）の娘・慶（ちか）を嫁に取るよう、信長から言い放たれるのですが、部屋に迎え入れられたのが、吉岡さん演じる慶でした。

慶が言葉を発するシーンはありませんでしたが、何かしらの“陰”を持っている印象でした。そのせいか、吉岡さんだと気づかなかった視聴者も多かったようです」（同前）

Xにも、吉岡が見せた「どん兵衛」と『豊臣兄弟!』での“落差”について

《このギャップ、視聴者、化かされてる》

《これ慶（ちか）の人だよね? 豊臣兄弟ではめっちゃ怖かったのに… なんか女優さんってすごい》

など、驚きの反応が寄せられている。

業界でも女優としての進歩が著しいと評判になっている吉岡だが、さらなる活躍から目が離せない。