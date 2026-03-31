こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月31日(火)0時から4月2日(木)23時59分まで「Amazon新生活Final先行セール」を開催中。

現在、国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード「VGP2026」で金賞を受賞した、Nothing (ナッシング) のワイヤレスヘッドフォン「Headphone (1)」 がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【VGP 2026 金賞】Nothing (ナッシング) ワイヤレスヘッドフォン Headphone (1) / ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング/オーバーイヤー / 6マイク搭載 / 空間オーディオ/KEFによるチューニング / 最大80時間再生 / ChatGPT対応/Bluetooth/ホワイト 33,800円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

KEF共同開発で実現した“本気の音”。ノイキャンも音も一級品の「Nothing Headphone (1)」が15％オフで過去最安に！

独創性のあるデザインで注目を集めるNothing （ナッシング） のヘッドホンが過去最安でセールに降臨しました！

「Nothing Headphone (1)」は、英国オーディオブランドKEFとの共同開発による高音質設計と、アクティブノイズキャンセリングを搭載した本格派モデル。

今なら15％オフの過去最安値で購入できるチャンスです。

Nothing のワイヤレスヘッドフォン「Nothing Headphone (1)」は、単なるデザイン重視のガジェットではありません。

英国の名門オーディオブランドKEFと共同開発され、最先端のオーディオエンジニアリングと緻密なサウンドチューニングを融合しています。

KEFとの共同開発によるカスタム設計の 40mmダイナミックドライバーを搭載し、自然でディテールあるサウンドを実現。

デザインだけでなく、音質面でもしっかり“通”を満足させる仕上がりです。

インテリジェントノイキャンで没入感アップ

本機のもうひとつの大きな特長が、リアルタイムで環境に適応するアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能。

外音を的確に検知し、不要なノイズだけをしっかりカットします。

これにより、通勤やカフェでも音楽への没入感が格段に向上。

ANCオンで最大35時間の再生、ANCオフの状態で80時間のリスニングが可能と、長時間でも快適に使える設計で日常使いから集中したいシーンまで幅広く活躍します。

KEF共同開発の高音質とアクティブノイキャンを備えた本格仕様でありながら、今なら過去最安という絶好のタイミング。

デザイン性だけでなく音にも妥協したくない人におすすめの一台です。

【VGP 2026 金賞】Nothing (ナッシング) ワイヤレスヘッドフォン Headphone (1) / ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング/オーバーイヤー / 6マイク搭載 / 空間オーディオ/KEFによるチューニング / 最大80時間再生 / ChatGPT対応/Bluetooth/ホワイト 33,800円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞ナッシングのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年3月31日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon新生活Final先行セール