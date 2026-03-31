【連載】つやちゃん「音楽を言葉にする」　第4回：音楽を語るための論理展開──感覚を構造に変える【後編】

文筆家・つやちゃんが、インターネットやAIが発展してますます複雑化する現代の情報空間において、音楽を中心としたカルチャーについて「書くこと」「語ること」の意義やその技法を伝える新連載「音楽を言葉にする」。

第4回は、前回に引き続き、音楽を語るための論理展開について。（編集部）

第3回：音楽を語るための論理展開──感覚を構造に変える【前編】

書こうとしている内容を要約できるか

論理展開とは、単に要素を挙げることではなく、それらを読者が納得できる順番で配置することです。まず、この文章で最終的に何を言いたいのかという結論を定める。そのうえで、その結論を支える根拠となる要素をいくつか選び出し、それらを無作為に並べるのではなく、因果関係や流れが見えるかたちで接続していく――実はやることはそれだけなのですが、これが実に難しい。冒頭に編集者の言葉として紹介した、「伝える技術には無頓着な人が多いんですよね」という話の核は、まさにここにあたります。

オーソドックスな方法としては、まず音の特徴を提示し、次にその特徴がどのような効果を生んでいるのかを説明し、最後にそれを結論へと回収する、といったやり方があるでしょう。このように、「何が起きているのか」→「それがどう作用するのか」→「だからどう言えるのか」という順序で組み立てることで、論は自然と一本の線として立ち上がります。ここで重要なのは、要素そのものではなく、それらの関係性と順番です。同じ内容であっても、並べ方が変われば、読者の理解は大きく変わります。言い換えれば、論理展開とは、発見した要素をどのように配置し、どのように結論へと導くかという設計の問題なのです。論理は、才能ではありません。設計です。

この訓練をするために大切なのは、まずシンプルな形に要約してみることです。どんな長大な批評文や評論文も、100字～200字ほどのシンプルな論理構造に圧縮することで、明快な論理展開が浮き彫りになります。たとえば、次のように要約できる作品評があったとしましょう。

「現代の表現環境では、あらゆる作品に意味やメッセージが過剰に求められがちだ。本作はそうした状況の中で、意味を持たない自由を提示した作品である。SNSを中心とした解釈過多の時代において、明確な主張を掲げるのではなく、創作そのものの楽しさに根ざした表現へと向かっている。その結果、本作は従来の価値観に回収されない新たなポップのあり方を示している」

特に目新しくもないし面白くもない、なんてことはない内容です。これだけだと、別に「読みたい！」という気持ちにもなりません。ただ、要約とはそういうものです。実はどんな名著や名文でも、せいぜい100字～200字に圧縮してしまえば、中身が抽象化されるのでつまらないものになります。前回までに、「批評的な強度を備えた文章や語りの内部には、思考と感受の痕跡が必ず刻まれている」と述べましたが、要約というのはその痕跡が省略されたかのように見えるので、当然かもしれません。

しかし、ここで重要なのは、「つまらなくなること」そのものではありません。むしろ、そのつまらなさの中にこそ、論理の骨組みがそのまま露出している、という点にあります。要約とは、表現の魅力やニュアンスを削ぎ落とす代わりに、「結局何を言っているのか」という構造だけを取り出す作業です。言い換えれば、要約してもなお成立している部分こそが、その文章の論理の核だということです。どれだけ言い回しが巧みであっても、どれだけ比喩やリズムが優れていても、この核が曖昧であれば、文章全体はどこかぼやけたものになります。逆に言えば、この短い要約が明快であればあるほど、その文章は強い論理を持っていると言えるでしょう。

だからこそ、まずは自分の書こうとしている内容を、100字から200字程度で言い切れるかどうかを確認することが重要になります。うまく要約できない場合、それはまだ論が固まっていないということです。言いたいことが複数混ざっているのか、結論が曖昧なのか、あるいは因果関係が整理されていないのか。いずれにせよ、論理の設計にどこか歪みがある可能性が高い。逆に、シンプルな形で言い切れるようになると、その後にどれだけ言葉を重ねても、論は崩れにくくなります。なぜなら、すでに骨組みが明確に定まっているからです。装飾や具体例、比喩や展開はすべて、その骨組みに沿って積み上げていくことができる。

ただ、書く前の段階でそういった要約を全て端的に言える必要はありません。それは、書いていくうちに途中で見えてくるものでもあります。私の場合、言葉を綴っていくうちに、当初書こうと思っていた内容から大きくズレていくことが往々にしてあります。だからこそ、細部を書いていきながらも、常に全体の構造を俯瞰して考えることが大切になってきます。あるいは、論理的にぐちゃぐちゃな文章をとにかく書き殴っていった最後に、それらパーツを入れ替えたり繋いだりしながら、あたかも初めから華麗な論理展開で書かれていたかのような文章に仕立てていくこともあります。音楽においても、プロデューサーがアレンジを加え曲展開を整えることで、みちがえるような魅力的な楽曲になることがありますが、それと同じです。

技術としてのロジカルシンキング

では、その骨組みが実際の文章の中でどのように機能しているのかを、具体例として見ていきましょう。ちなみに種明かしをすると、先の要約文の元になっている文章は、私が2025年に『rockin’on JAPAN』誌に寄稿した、星野源のアルバム『Gen』のレビューです。5,000字あるため、ここでは引用しませんが、〈意味を手放した時、創造の自由が始まる──新時代のポップスの傑作『Gen』徹底レビュー〉というタイトルでWEBにも全文が転載されているので、読んでみてください。

星野源という極めて巨大なアーティストの、6年半ぶりのアルバム作品であるため、文章を書く際のターゲット層はかなり広く設定しています。また、雑誌の掲載で、リリースから一か月くらいの時間経過があるため、SNSや音声メディアで一通りの初動評価が出来上がりつつあるタイミングということを意識した上での「問い」の設定にしています。メディアごとのカラーを踏まえての書き分けについては本連載の後半で詳しく触れますが、今回の掲載誌は『rockin’on JAPAN』であるため、多少の論の飛躍を犠牲にしてでも、熱量が伝わる筆致を意識しています。

この5,000字の『Gen』論を紐解いていくと、どのような構造が見えてくるでしょうか。

問い（「傑作だと評されているが、実際のところ本作が新たに果たしている功績は何なのか？」という問題提起）↓

仮説（「無意味の自由」という、抽象的で応用可能でありながら核となる一言化された命題。以降のすべてがこの言葉に回収される）↓

社会背景（「意味過剰社会」という社会背景。作品を社会構造へと拡張させることで、単なる個人の感想を超えた必然性を生む）↓制作背景（DAW制作やコラボ、歌詞やサウンド傾向といった、音楽的なリアリティ。抽象論が空中戦にならないよう、制作プロセスを説明することで因果を補強する）↓構造化（綺麗vs 汚い、意味 vs 無意味、といった二項対立での整理。人は“違い”で物事を理解するため、改めて対比によって立ち位置を示す）↓概念での回収（「気品」という一言化で本作の新しさをまとめ、再び抽象で締める）

もう少し分かりやすく言いかえると、次のような流れになります。

違和感を出す↓

結論（仮説）を一度言う↓

なぜそう考えるかの社会的説明↓

音楽面のより具体性な説明↓

対比を使った整理↓

結論とまとめ

以上のように、感覚と知識、社会と作品、抽象と具体といった異なるレイヤーを往復しながら、それらをどのように配置し設計していくかが、論の説得力を高めていくためのカギです。この展開が唯一の正解というわけではありません。問いの置き方によってブロックの順番は変わってくるかもしれませんし、読者の設定によっては、もう少し音楽的解説を増やしたり、挿入位置を変えたりする必要も出てくるかもしれません。ただし、どのような形をとるにせよ、共通して必要になるものがあります。それは、要素を切り分け、関係を見極め、順番を組み立てるという観点です。言い換えれば、「何が起きているのかを分けて捉え」「それらをどう繋げれば意味が通るかを考える」視点のことです。

実はこの技術には、すでに広く知られた名前があります。いわゆる「ロジカルシンキング」と呼ばれるものです。こう言うと、ビジネスの現場で使われてきたフレームワークを芸術評論や批評の領域に持ち込むことに、安直さを感じる人もいるかもしれません。しかし私は、必ずしもそうは思いません。むしろ、音楽のように言葉から距離のある対象を扱う場合こそ、要素を分け、関係を整理し、順番を設計して論をつなぐための技術は不可欠です。ここまで見てきた論理展開のプロセスは、ロジカルシンキングとほとんど同じことをしているにすぎません。もちろん、それが適切に説明できるのであれば、必ずしも特定のフレームワークに従う必要はないのですが、すでに思考の型として整理され共有されている知見があるのであれば、それを活用しない理由もないでしょう。ロジカルシンキングとは、表現を画一化するためのものではなく、思考の道筋を他者に伝えるための補助線なのです。

ちなみにここで補足しておくと、ロジカルシンキングと並んで語られることの多いクリティカルシンキングは、やや異なる役割を持っています。ロジカルシンキングが思考を組み立てる技術であるのに対し、クリティカルシンキングは、その思考や前提を疑い、検証するための視点です。たとえば、「本当にその仮説でよいのか」「その因果関係は飛躍していないか」「別の解釈はあり得ないか」といった問いを差し挟むことで、論の強度は大きく変わります。したがって、論理展開を設計する際には、組み立てる力と同時に、それを点検する視点もまた重要になります。たとえば第一に確認すべきは、「本当にそれが原因なのか」という点です。ある音の特徴と感情の印象が同時に存在していたとしても、それが因果関係にあるとは限りません。単なる同時発生を、安易に因果として結びつけていないか。この検証は常に必要になります。

次に、「他の説明はありえないか」を考えることです。ひとつの解釈にたどり着いたときこそ、それ以外の読みの可能性をあえて検討する。その中で、なぜ自分はこの説明を選ぶのかを確認することで、論の説得力は一段と強くなります。また、「それは本当に全体の話か」という視点です。印象的な一部分を取り上げ、それを作品全体の特徴として語ってしまうと、議論は容易に歪みます。どこまでが部分で、どこからが全体なのか。この境界を意識することが、論の精度を支えます。ロジカルであるとは、正しい答えを導き出すことではありません。むしろ、誤りにくい思考の道筋をつくることです。この点において、クリティカルシンキングは、論理展開を裏側から支える重要な役割を果たしています。

ロジカルであるとは、感情を排除することではない

両者の思考法の違いが分かったところで、ここで一度話を戻し、ロジカルシンキングという考え方がどのように広まってきたのかを簡単に振り返ってみましょう。現在では当たり前のように語られるこの思考法ですが、日本において一般的に意識されるようになったのは、実はそれほど古い話ではありません。大きなきっかけとなったのは、1980年代後半から90年代にかけての外資系コンサルティング企業の日本進出です。マッキンゼーやボストン・コンサルティング・グループといった企業が持ち込んだのは、単なる知識ではなく、「どう考えるか」という思考の型です。それまでの日本のビジネスの現場では、経験や勘、あるいは組織内の暗黙知によって意思決定が行われる場面が多くありました。もちろんそれらが機能していた局面もありますが、社会状況や経済構造が複雑化し、スピードと精度の両方が求められるようになる中で、「誰が考えても同じ結論にたどり着ける思考の道筋」が必要とされるようになっていきます。そこで導入されたのが、要素を分解し、重複なく整理し、因果関係を明確にしながら結論へ導くという思考法でした。ここでは小難しい横文字は使わないので安心してください。私がここで説明したいことは、本質的には「思考の過程を他者と共有可能にする」という一点に集約されます。

この変化がもたらした影響は小さくありません。たとえば、会議のあり方ひとつをとっても、それまでの「なんとなく話して決める」状態から、「前提を揃え、論点を整理し、結論に至るまでの道筋を明確にする」場へと変わっていきました。また、資料の書き方も、「情報を並べるもの」から「結論と根拠の関係を示すもの」へと変化していきます。2000年代に入ると、こうした思考法はビジネス書や企業研修を通じて広く普及し、「ロジカルに考えること」は特定の専門職のスキルではなく、社会人の基本的な能力として認識されるようになりました。いまでは、プレゼンテーション、企画、マーケティング、さらには日常的なコミュニケーションに至るまで、その影響は浸透しています。あなたが学生であっても、例外ではありません。レポートの書き方として指導されるノウハウ、何かの契約の際に提示される説明書類、SNSで企業から発信されるポストの内容、それら全てに、大なり小なりロジカルシンキングの（間接的）影響は及んでいます。

一方、2010年代以降は社会構造のさらなる複雑化に伴い、ロジカルシンキングだけでは対応しきれない局面も増え、その有用性の限界が指摘されるようになりました。また、「ロジカルであること」そのものの意味も揺らぎはじめています。しかし、それによってこの思考法の価値が失われたわけではありません。ここで重要なのは、ロジカルシンキングを「正しい答えを導くための技術」として捉えるのではなく、「思考の過程を他者と共有するための技術」として理解することです。どれほど優れた発想であっても、その道筋が見えなければ、他者には伝わりません。逆に言えば、思考のプロセスが明確であれば、結論に完全に同意されなくとも、少なくとも理解されることは可能なのです。そしてこの点は、ビジネスだけでなく、批評や評論においてもまったく同じです。音楽を聴いて「すごい」と感じること自体は誰にでもできる。しかし、その「すごさ」がどこから来ているのかを他者に伝えるためには、感覚を分解し、関係を整理し、順番を設計する必要があります。つまり、ここまで見てきた論理展開の技術は、そのままロジカルシンキングと地続きのものなのです。

実は興味深いことに、私自身の体感として、評論や批評における論理構成や展開の力は、必ずしも「文章を書くこと」そのものによって鍛えられてきたわけではありません。むしろ、それとは全く関係のない、企画立案やプロジェクトマネジメントの仕事を通じて培われた部分の方が大きいと感じています。業種や職種にかかわらず、仕事における意思決定の現場では、責任者や決裁者といった判断する側は常に冷静で合理的とは限りません。忙しさや疲労、そのときの感情によって、判断は容易に揺れ動きます。それでもなお、短時間で決断を下さなければならない。そのような状況で必要とされるのは、「誰が読んでも同じ理解に到達できる構造」です。結論はどこにあるのか。その根拠は何で、どのように結びついているのか。そういったことが一目で把握できるとき、人は迷わず判断に至ることができます。つまりロジカルであるとは、感情を排除することではありません。感情に左右されにくい理解の道筋を、あらかじめ用意しておくことなのです。

そしてこの構造は、評論や批評においても同じように重要です。ただ、評論・批評文の価値は、ただ一読してすぐ理解できることだけにあるわけではありません。時間をかけてじっくり読み進めることや、ひとつの文章から複数の読みが立ち上がることもまた、きわめて有意義な体験です。むしろ、優れた評論・批評には、すぐに把握できる筋道と、簡単には尽くされない奥行きの両方が備わっていることが多々あります。けれども、そのような豊かさが成立するためにも、文章のどこかに読み手が足場を置ける構造は必要です。読者もまた、そのときの気分や関心に左右されながら文章を読んだり話を聞いたりしているからです。その中で、少なくとも何を主題としており、どのような方向に考えが進んでいるのかがつかめれば、読み手は安心してその奥へと入っていくことができる。逆に、その足場すら見えないまま曖昧さだけが広がっているとしたら、それは豊かさというより、単に分かりづらいだけになってしまいます。だからこそ、論理展開の設計は、読者をひとつの結論へと最短距離で運ぶためだけの技術ではないのです。読み手がすぐに理解する場合にも、時間をかけて読み深める場合にも、そのどちらにも耐えうる足場と道筋を用意する必要があります。

「考える力」と「伝える力」は切り離せない

では、その論理展開はどのように設計すればよいのでしょうか。一般にロジカルシンキングと呼ばれる思考法は、MECE（＝見落としを防ぐ視点の整理）、仮説思考（＝解釈の軸の設定）、ピラミッドストラクチャー（＝レイヤーと因果関係の整理）といったいくつかの概念で説明されます。ただしこれらは、個別に使うためのテクニックというよりも、「思考の異なる側面」を言い表したものに近い。先の『Gen』論を例に取ると、まず文章全体の核には「無意味の自由」という仮説が置かれています。違和感から出発し、それをひとつの概念として提示し、社会背景や制作過程、音楽的特徴によって検証していく。この流れは仮説思考の典型です。

同時に、その仮説を支えるために、サウンド、歌詞、制作方法、文化的背景、社会的文脈といった複数のレイヤーが動員されています。これは、「必要な視点を取りこぼさない」という意味での網羅性として機能しています。さらに、それらの要素は無秩序に並べられているわけではありません。結論を頂点に据え、それを支える理由と具体例が段階的に配置され、抽象と具体を往復しながら読者を理解へと導いていく。この構造はピラミッドストラクチャーとして捉えることができます。大切なのは、これらが別々の技術として存在しているのではなく、一つの流れとして統合されていることです。仮説が軸をつくり、視点の網羅性が厚みを与え、それらをどの順番で提示するかによって、論理が立ち上がる。

その「順番」を考えるうえでまず意識すべきは、当たり前ですが、「読者は何も知らないところから読み始める」という前提です。書き手の頭の中ではすでに結論も理由もつながっている。しかし読者には、それが一切見えていない。その状態から、どうやって同じ地点まで連れていくかを考える必要があります。そのための基本的な指針は、三つに分けて考えることができます。

第一に、「いま何の話をしているのか」が常に分かる順番になっているか。話題が飛んだり、前提が共有されていないまま次に進んだりすると、読者はそこで迷子になります。文章とは、読者の理解を一歩ずつ前に進めていく行為です。第二に、「なぜそれが言えるのか」が後からきちんと補強されているか。結論だけを先に提示しても構いませんが、そのまま放置してはいけない。必ずあとで根拠を提示し、読者が納得できる状態にまで戻してあげる必要があります。第三に、「どこが重要なのか」が明確になっているか。すべてを同じ強度で説明してしまうと、結局何が言いたいのか分からなくなる。むしろ、どこが核なのかを際立たせるために、あえて強弱をつけることが重要です。論理展開とは、情報を並べることではなく、読者の理解の進み方を設計することです。どこで問いを提示し、どこで仮説を出し、どこで具体例を挟み、どこで回収するのか。そのリズムと順序を意識的に作ることが、論理を成立させます。ロジカルシンキングを活用しましょうと言っても、それは特定の型を当てはめることではなく、思考の軸と広がりと順序を同時に設計することを指している、という意図が伝わったでしょうか。

いやはや、自分には難易度が高いかもしれない――そう思う方も多いでしょう。確かに、これを実践するのは容易ではありません。私自身を振り返っても、この感覚が身についたのは、さまざまな企画立案やプロジェクトマネジメントで数えきれないほどの資料を作り、試行錯誤を繰り返してきた結果のように思います。実際、ビジネスの現場では、ひとつの企画を通すだけでも関係者は複数にわたり、それぞれ異なる立場と関心を持っています。決裁にかけられる時間が突然短縮されることもあれば、同じ内容でも相手によって伝え方を変えなければならないこともある。そのたびに論理展開を組み替え、「この順番なら伝わるか」「この説明で納得するか」と試し続ける。ただ、そうした経験の中で、はっきりと分かってきたことがあります。論理展開ひとつで、意思決定は変わるということです。数千万、数億円単位に及ぶ決裁の判断が、たったひとつの展開を変えることで、ガラッと覆ることがあるのです。

いま私は、ビジネスの現場での、大きなお金が動く状況下でのロジカルシンキングの重要性を述べました。しかし、それと一つの音楽作品の評論文は、本質的には変わりません。むしろ、ある一つの文章が人の価値観や人生を変えることもあると考えれば、その重みはお金では到底計れないほどの重みをもっています。私自身も、人生を変えられた文章をいくつも挙げることができるがゆえ、決してそれは綺麗ごとではないのです。だからこそ、文章の根幹を支え、読み手の理解と感情を導く論理展開は、単なるテクニックではなく、表現の中核にあるものと言えます。極端に言えば、音楽についての文章を書くこと／話すことの技術を磨きたいのであれば、音楽だけに向き合うのでは足りません。思考をどう整理し、どう順番づけ、どう伝えるか。その訓練こそが、最も直接的に文章や発話の強度を引き上げます。もしかすると、書くこと／語ることのスキルを身につけたいのであれば、意思決定の現場で論理を武器に戦う、百戦錬磨のビジネスパーソンになることが最も近道かもしれません。それほどまでに、「考える力」と「伝える力」は、切り離せないものなのです。

構造を保ったまま、どのように書き分けるのか

さて、ここまで読み進めてきたなら、「問い」を立て、その問いに対する答えをいかに説得力をもって展開していくか――その「構成」と「論理展開」の重要性は、すでに見えてきたはずです。ただし、ここまで述べてきたのは、あくまでひとつの理想形に近いものでもあります。実際の音楽評論は、100字ほどの短いレビューから、数千字に及ぶ論考まで、その形式も文字数もさまざまです。さらに、掲載される媒体によって求められるトーンや役割も大きく異なります。

同じ構造を持っていたとしても、それをどの程度圧縮するのか、どこに重心を置くのかによって、文章のあり方は大きく変わっていきます。短評であれば瞬間的に核心を射抜く精度が求められますし、中尺のレビューではバランスの取れた展開が必要になる。長文の論考であれば、より大きな構造の中で思考を展開していくことが求められるでしょう。また、雑誌なのか、Webなのか、あるいはSNSなのかによっても、読まれ方は大きく変わります。編集意図の中で位置づけられる文章もあれば、速度や拡散の中で消費される文章もある。その中で、どのように構造を保ち、どのようにトーンを調整していくのかは、避けて通ることのできない問題です。

次回は、こうしたフォーマットや媒体の違いに応じて、どのように論理展開をアレンジし、カスタマイズしていくのかについて考えていきます。構造を保ったまま、どのように書き分けるのか。その具体的な方法を見ていきましょう。

（つやちゃん）