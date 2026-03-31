『R-1』王者・三浦マイルド、吉本興業と専属マネジメント契約終了 4月からは営業サポート契約【全文】
『R-1ぐらんぷり2013』（現R-1グランプリ）王者のピン芸人・三浦マイルドが3月31日、自身のXを更新。3月末をもって、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、4月から営業サポート契約を同社と結ぶと伝えた。
【写真】三浦マイルドの切実な訴え「何を言うとんやこのタコ共は」
三浦は「私、三浦マイルドは3月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました。4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります。自分が、この業界で活動していけてるのも、会社に育ててもらったおかげです」と感謝をしたためた。
三浦は1977年10月18日生まれ、広島県出身。NSC大阪校23期生で、『R-1ぐらんぷり2013』優勝をはじめとした経歴を誇る。
■報告全文
皆さまへ
私、三浦マイルドは3月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました。
4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります。自分が、この業界で活動していけてるのも、会社に育ててもらったおかげです。
今は自分の事でいっぱいいっぱいですが、いつか恩返しできる芸人になりたいと思います。これからも精進してまいります。
2026年3月31日
三浦マイルド
【写真】三浦マイルドの切実な訴え「何を言うとんやこのタコ共は」
三浦は「私、三浦マイルドは3月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました。4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります。自分が、この業界で活動していけてるのも、会社に育ててもらったおかげです」と感謝をしたためた。
■報告全文
皆さまへ
私、三浦マイルドは3月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました。
4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります。自分が、この業界で活動していけてるのも、会社に育ててもらったおかげです。
今は自分の事でいっぱいいっぱいですが、いつか恩返しできる芸人になりたいと思います。これからも精進してまいります。
2026年3月31日
三浦マイルド