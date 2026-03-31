三浦マイルド （C）ORICON NewS inc.

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　『R-1ぐらんぷり2013』（現R-1グランプリ）王者のピン芸人・三浦マイルドが3月31日、自身のXを更新。3月末をもって、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、4月から営業サポート契約を同社と結ぶと伝えた。

【写真】三浦マイルドの切実な訴え「何を言うとんやこのタコ共は」

　三浦は「私、三浦マイルドは3月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました。4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります。自分が、この業界で活動していけてるのも、会社に育ててもらったおかげです」と感謝をしたためた。

　三浦は1977年10月18日生まれ、広島県出身。NSC大阪校23期生で、『R-1ぐらんぷり2013』優勝をはじめとした経歴を誇る。

■報告全文
皆さまへ
私、三浦マイルドは3月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました。

4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります。自分が、この業界で活動していけてるのも、会社に育ててもらったおかげです。

今は自分の事でいっぱいいっぱいですが、いつか恩返しできる芸人になりたいと思います。これからも精進してまいります。

2026年3月31日
三浦マイルド