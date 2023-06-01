【Amazon新生活セールFinal】PLUMブランドのフィギュアがお買い得。「ネコぱら」から「ショコラ～着替えのひと時～」などがラインナップ【2026.4】
【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分
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1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ 浅黄ムツキ」
Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にPLUMブランドのフィギュアが追加された。
セールでは、美少女アドベンチャーゲーム「ネコぱら」から着替え途中の「ショコラ」を再現したフィギュア「ショコラ～着替えのひと時～」や、アニメ「ヤマノススメ サードシーズン」に登場する「ひなた」を登山スタイルで立体化した1/7スケールフィギュア「ひなた」、「エロマンガ先生」から人間関係最強なスーパー委員長「神野めぐみ」を再現した1/7スケールフィギュア「神野めぐみ～おうち訪問Ver.～」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。
「ショコラ～着替えのひと時～」
1/7スケールフィギュア「ひなた」
「神野めぐみ～おうち訪問Ver.～」
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