【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分

1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ 浅黄ムツキ」

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にPLUMブランドのフィギュアが追加された。

セールでは、美少女アドベンチャーゲーム「ネコぱら」から着替え途中の「ショコラ」を再現したフィギュア「ショコラ～着替えのひと時～」や、アニメ「ヤマノススメ サードシーズン」に登場する「ひなた」を登山スタイルで立体化した1/7スケールフィギュア「ひなた」、「エロマンガ先生」から人間関係最強なスーパー委員長「神野めぐみ」を再現した1/7スケールフィギュア「神野めぐみ～おうち訪問Ver.～」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「ショコラ～着替えのひと時～」

1/7スケールフィギュア「ひなた」

「神野めぐみ～おうち訪問Ver.～」

(C) 2020 NAT GAMES Co. Ltd.All Rights Reserved. (C) 2020 Yostar Inc.All Rights Reserved.

(C) NEKO WORKs All Rights Reserved.

(C) しろ／アース・スター エンターテイメント／『ヤマノススメ サードシーズン』製作委員会

(C) 2016 伏見つかさ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／EMP