【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セール対象商品にシャオミのSIMフリースマートフォンが追加された。開催期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、SIMフリースマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」と「Xiaomi 15T」、「Xiaomi 15T Pro」、タブレット端末「Xiaomi Pad 8 Pro」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Xiaomi 17 Ultra 16GB+1024GB

3群のレンズ構成により75～100mmの焦点距離を実現したSIMフリースマートフォン。最大400mmまでの光学相当ズームに対応し、業界最高峰の望遠性能を達成している。また、2億画素の1/1.4インチ超大型センサーを搭載。各レンズに高精度なマルチコーティング処理を施すことで、グレアやヘイズなどの光学的な問題を抑制し、極めて高い透明度を実現している。

さらに、業界最高峰のSnapdragon 8 Elite Gen 5 モバイルプラットフォームを搭載。驚異的な電力効率を維持しながら、並外れたパフォーマンスを発揮する。ベイパーチャンバーに生体模倣（バイオニック）の微細構造を採用し、熱伝導率を劇的に向上させている。

6.9インチの超高輝度・超省電力ディスプレイを搭載。画期的なフルRGBサブピクセル配列で、視覚的な鮮明さを向上させつつ、消費電力を大幅に削減する。

Xiaomi SIMフリースマートフォンXiaomi 15T 12GB+256GB ライカSummilux 5倍望遠カメラ搭載

ライカ共同開発トリプルカメラシステムを搭載。プロ仕様カメラに匹敵するハイダイナミックレンジで、被写体が動いていてもその豊かな色彩と光と影のディテールまで正確に捉えることができる。Arm Cortex-A725搭載のビッグコアアーキテクチャと最先端4nmフラッグシッププロセスにより、卓越したパフォーマンスと極めてスムーズな操作を実現する。

新しくアップグレードされた6.83インチの超大型ディスプレイを搭載。超薄型ベゼルデザインと1.5K高解像度により、より広い視野と息をのむようなディテールが味わえる。Xiaomi独自のスクリーン輝度素材により、ディスプレイは従来よりも高い発光効率を実現している。

防水防塵性能はIP68に対応。キッチンなど水回りでの操作や水しぶきはもちろん、アウトドアでも使用できる。また、おサイフケータイにも対応している。