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[PR] 【2026年最新】税金支払いの王道ルートが事実上の全滅！？2025年までの「常識」が通用しない衝撃の新事実と、楽天ペイ大復活の最適解

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「楽ゆるポイ活 けーチャンネル」が、最新動画を公開しました。



2026年の税金支払いにおいて、これまでの主要なポイント還元ルートが次々と封鎖・改悪される絶望的な状況の中、楽天Edyを経由した**「楽天ペイ」ルート**が最強の最適解として大復活を遂げた事実を解説しています。



■2025年からの「改悪ラッシュ」を整理

動画の冒頭では、dカード、三井住友カード、VポイントカードPrime、PayPayカードといった、これまで王道とされてきたチャージルートがことごとく塞がれた現状を整理。「JAL Pay」までもが大幅な還元率低下に見舞われ、「税金で得をする時代は終わった」と諦めかけてしまうほど、これまでの常識が通用しない衝撃の事実を浮き彫りにしています。



■主要スマホ決済の最新還元率を徹底比較

続いて、改悪後も生き残る「au PAY」や「ファミペイ」、「nanaco」「WAON」といった主要スマホ決済の最新状況を検証。各サービスで月間のチャージ上限が厳しくなる中、自宅にいながら高額納付ができる決済や、少額納付に向く決済など、それぞれの特性を分かりやすく比較しています。



■2026年の救世主「楽天ペイ」の最強ルート

動画の後半、2026年の救世主として紹介するのが「楽天ペイ」です。2026年2月に楽天Edyから楽天キャッシュへの移行機能が導入されたことで状況が一転。V-NEOBANKデビットやANA Payなどを経由することで**「2%還元で請求書払い可能」**な最強ルートが完成しました。



「2026年の税金支払いは楽天ペイ一択」と断言し、実際のチャージ手順も具体的に解説。納税額に応じて還元額に数万円の差が出る、ポイ活ユーザー必見のバイブルとなっています。



【YouTube動画で詳しくチェック】

https://youtu.be/Aua_3MspSX8





【関連動画】（こちらも一緒にご覧ください）



【2024年版】税金納付の基本と高還元ルートの仕組み

https://youtu.be/fzJpnJpJQZ4

「電子マネーで税金を払うと何がお得なの？」という基本や、かつての王道ルートがどのように築かれたのかを知りたい方はまずはこちら。



【2025年版】5つの納税方法を徹底比較！自分に合う方法の探し方

https://youtu.be/u_R1uUexuwI

現金、クレカ、スマホ決済など、全5種類の納付方法のメリット・デメリットを詳しく解説しています。



【2025年末の激震】楽天ギフトカード3%手数料とゴールドNL改悪の全貌

https://youtu.be/s_gq_wUJNRY

「王道ルート壊滅」の決定打となった、楽天ギフトカードの仕様変更と三井住友カードの改定について深掘りしています。



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