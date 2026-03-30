Image: ポラリスチャー

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

毎日持ち歩くスマホ、中身の壁紙は頻繁に変えても、ケースのデザインはずっと同じまま……なんてことありませんか？ 「飽きたから買い替えようかな」と思っても、気に入ったデザインを探すのは意外と手間ですよね。

machi-yaでプロジェクトを展開中の「魔法のスマホケース」は、そんなマンネリを一瞬で解消してくれそうな、遊び心たっぷりのアイテムです。

電源不要で画像が変わる不思議な仕組み

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このケースの最大の特徴は、背面に電子ペーパーのようなディスプレイを搭載していること。驚くべきは、電源不要で表示を維持できる点です。

NFC（近距離無線通信）を利用してiPhoneからデータを飛ばすので、充電の手間が一切ありません。「ケースの充電を忘れて画像が消えた！」なんて悲劇が起きないのは、とてもスマートなポイント。

私なら、仕事中はシンプルなグラフィックを表示させて、退勤した瞬間に愛猫の写真に切り替える……なんて使い方をしてみたいです。30秒もあれば着せ替え完了なので、エレベーターの待ちの時間でも十分間に合いますね。

「推し」や家族といつでも一緒に

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お気に入りの写真を表に出したいけれど、プリントされたケースを作るのはちょっとハードルが高い。そう感じている方にとって、アプリから自由に画像を選べるこの自由度はかなり魅力的です。

・ペットのベストショット

・旅先で撮った最高の一枚

・その日のコーディネートに合わせた柄

これらを気分次第で使い分けられるのはワクワクします。例えば、友達との飲み会で「最近、猫飼い始めたんだよね」と話しながら、その場で背面の写真をパッと変えて見せる……。そんな、ちょっとした会話のネタとしても優秀そうです。

液晶画面も邪魔しない絶妙な設計

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「画面付きのケースなんて、分厚くて使いにくいのでは？」と疑ってしまいましたが、製造元は2013年創業のスマホケース専門メーカー。レザーとプラスチックの自社工場を持ち、精度にはこだわっているようです。

対応機種もiPhone 13から最新の17シリーズまで幅広くカバー。これなら、機種変更を予定している方も検討しやすいですよね。

「機能性やコスパ」だけを求めるなら普通のケースで十分かもしれません。でも、「今日はどの写真にしようかな」と選ぶわずかな時間が、日常にちょっとした彩りを添えてくれる。そんな体験に投資してみたい方はぜひ、以下から詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya