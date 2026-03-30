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美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【有事の金は嘘？】アメリカとイランが戦争しているのになぜ金価格が急落しているのか？」を公開した。動画では、中東情勢が緊迫化する中で「有事の金」と呼ばれる金価格がなぜ下落しているのかについて、複雑な国際情勢や市場のメカニズムを交えつつ、独自の視点で深く切り込んでいる。



背景として、高須氏は「1週間で10パーセント以上下落して、40年以上ぶりの下落率」と世界中で騒がれている現状に言及。紛争などの有事には経済が停滞し、本来であれば金価格は上がるはずだと前置きした上で、今回は異なるメカニズムが働いていると指摘した。



主な論点として、第一にアメリカのインフレと金利の高止まりを挙げた。原油価格の高騰によりインフレが懸念され、「政策金利を下げることができない」と解説。その結果、米国債の需要が高まり、投資家が金から米国債へ資金を移していると説明した。



第二に、投機筋による影響を指摘。世界的な株価下落により、レバレッジをかけている投資家へ「追証が来て、現金を準備するために今まで割高だった金を売って現金準備して追証を払う人が多い」と語り、換金しやすい金が売られている実態を明らかにした。



さらに、産油国や中東情勢という独自の視点も展開した。ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、サウジアラビアなどが原油を輸出できず財政難に陥り、「国が保有している金を売却している」と説明。加えて、中東の富豪がミサイル攻撃のリスクを避けるため、金の現物を手放しビットコインなどに換えているという説を展開した。



こうした背景を踏まえ、高須氏は自身の投資戦略として「今あえて米国債を買う必要はなくて、余剰資金があれば日本株を買おうとは思っている」との考えを示した。現在の円安局面において、ドルベースの資産を買うより、日本株を買い、戦争が終結した際の反発を狙うべきだと語った。



最後には「金って安全資産、守りの資産ってずっと言われていて」と述べ、自身の長期投資家としてのスタンスを強調。「あんまり短期の投機的なことはやらない」とし、ボラティリティの高い局面では焦らず、長期的な視点を持つことの重要性を示唆して動画を締めくくった。