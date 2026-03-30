ワークマンから3月20日に発売されたローファースニーカー『ハイバウンス バラストローファー』（3300円）が、発売直後から“争奪戦”となっている。発売前からSNSで話題を集めていたが、当日には「昼に行ったのにもう売り切れていた」「何店舗回っても見つからない」といった声が相次ぎ、入手困難な状況となった。

【写真】3300円→1万円超も…ワークマンの最新ローファー

さらにフリマアプリ『メルカリ』では、定価3300円の商品が7000円台〜8000円台で出品されるケースがあり、中には1万円を超える価格で取引された例も。

発売日を待ち望む投稿も多く見られた

話題の『ハイバウンス バラストローファー』は、ローファーのきれいめな見た目とスニーカーの履き心地を掛け合わせた一足。高反発クッションを採用し、上品さと歩きやすさを両立している。素材はフェイクレザーで、普段使いはもちろん、通勤や通学、オフィスカジュアルにも合わせやすいデザインだ。“ワークマンらしい高コスパ商品”として、発売前からファッション感度の高い層を中心に注目されていた。

SNS上では2月ごろから期待の声が高まり、発売日を待ち望む投稿も多く見られた。実際に店頭に並ぶと、開店直後に完売したという報告や、購入できなかった人たちの声が相次ぎ、その人気の高さをうかがわせている。

こうした品薄状態のなか、転売の動きも活発化している。メルカリ上では新品・未使用品の出品が複数確認でき、定価の2倍前後、あるいはそれ以上の価格帯で取引されるケースもある。「この金額なら別ブランドも視野に入る」といった冷静な声がある一方で、それでも購入する人がいることから、商品の人気の高さがうかがえる。

では、メーカーであるワークマンはこの状況をどう見ているのか。同社に取材を申し込んだところ、次のような回答が寄せられた。

「この度は、弊社製品『ハイバウンス バラストローファー』の取材をご依頼いただき、誠にありがとうございます。本件につきまして社内で検討いたしましたところ、誠に残念ながら、現在製品の在庫が欠品していること、およびスケジュールの調整が困難であることから、今回は取材をお受けすることが叶わない状況でございます。せっかくのご依頼をいただいたにもかかわらず、ご期待に沿えず深くお詫び申し上げます」

価格以上の価値

取材自体は実現しなかったものの、この回答からは、少なくとも現時点で在庫が欠品している状況がうかがえる。想定以上の反響により、通常どおりの広報対応が難しくなっている可能性もありそうだ。

近年は、スニーカーや限定アパレルに限らず、手に取りやすい価格帯の商品でも、SNSで話題になると一気に品薄となり、フリマアプリに流れるケースが増えている。機能性と価格のバランスに定評のあるワークマンでは、こうした“見つけた人勝ち”のヒットが起こりやすい背景もある。

今回の『ハイバウンス バラストローファー』も、その典型といえるだろう。3300円という価格以上の価値を感じる人が多かったからこそ、発売直後の争奪戦と転売の加熱につながったとみられる。

ただ、本来の魅力は“高額でも売れる希少品”であることではなく、あくまで“ワークマン価格で手に入る実用的な一足”であるはずだ。正規価格で購入できない状況が続けば、「誰のための商品なのか」という疑問も残る。再入荷や安定供給を求める声は、今後さらに高まりそうだ。