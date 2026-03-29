アンリ・シャルパンティエ×山梨県♡黄金シャインマスカットの贅沢マドレーヌ

アンリ・シャルパンティエから、山梨県の恵みを贅沢に閉じ込めた特別なマドレーヌが登場♡希少な“ゴールデンシャインマスカット”を使用した本商品は、果実の魅力を最大限に引き出した上質な味わいが魅力です。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりな、季節限定の華やかなスイーツ。今だけの特別な美味しさをぜひ楽しんでみて。

希少な完熟マスカットの魅力

今回使用されているのは、樹の上で完熟するまで育てた“ゴールデンシャインマスカット”。一般的な緑色とは異なり、黄金色に輝くこの果実は、甘みと香りがぎゅっと凝縮された特別な存在です。

ワイン用ぶどうの栽培技術を応用した「ワイナリー仕立て」によって育てられ、紫外線をたっぷり浴びることで、より濃厚で奥行きのある味わいに。

市場にはほとんど流通しない希少な美味しさが楽しめます♪

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シェフが仕上げる贅沢マドレーヌ

果皮ごと絞ったピューレを丁寧に濃縮し、しっとりとしたマドレーヌ生地に閉じ込めた贅沢な一品。

焼成温度を細かく調整することで、黄金色の美しさと豊かな風味をそのまま表現しています。

ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ～山梨・ワイナリー仕立て～

価格：3個入 972円/5個入 1,491円/8個入 2,376円(税込)

賞味期限：60日（製造日含む）

しっとり食感と果実の華やかな香りが重なり、ひと口ごとに特別感を味わえます♡

日本豊穣プロジェクトとは

本商品は、アンリ・シャルパンティエと山梨県が連携した「日本豊穣プロジェクト」の第一弾。日本が誇るフルーツの“真の美味しさ”を広く届けたいという想いから生まれました。

太陽と大地の恵みを受けた山梨の果実を、スイーツとして新たな形で表現。生産者の想いと職人の技が重なり、ここでしか出会えない特別な味わいへと昇華されています。

ご褒美にもギフトにも

2026年4月1日(水)から9月30日(水)までの期間限定で販売される本商品は、首都圏店舗や空港売り場で購入可能。上品な味わいと特別感のあるストーリー性で、大切な人へのギフトにもぴったりです♡自分へのちょっとしたご褒美にもおすすめ。山梨県の豊かな自然が育んだ果実の魅力を、ぜひスイーツで堪能してみてください。