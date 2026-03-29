星動紀元創業者「人型ロボットは3-5年で家庭に普及し始め、車より安価に」―中国

中国で開催中のボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会で25日、中国の人型ロボット産業の局面をどのようにとらえるかが話題になった際、北京星動紀元科技の創業者の陳建宇（チェン・ジエンユー）氏は、「人型ロボット産業の再編・統合がこれから徐々に始まり、資金にゆとりがあるトップ企業は単一の技術や細分化された単一製品に特化した中小企業を買収して、技術と事業面の不足を補完するようになるかもしれない」と述べた。

陳氏は、人型ロボットがより高い価値のやりとりを実現し、真の応用を達成するにはどうすればよいかについて、「ポイントが二つある。一つ目は能力の問題、二つ目はモデルの汎用性だ」と指摘した。

また、ロボットはいつ家庭に普及するかという応用シーンに関する問いに対し、陳氏は「今後3年から5年で一部のタスクを実行できるようになり、5年から10年で大部分のタスクを実行できるようになる。価格については、一般消費者が受け入れ可能な価格にならなければいけない。ロボットはおそらく車と同じようにさまざまなグレードに分かれ、高級で機能が充実していれば高価になるだろう。全体的な価格の範囲は自動車より明らかに安価になるだろう」との見方を示した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）