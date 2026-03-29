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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「くちびるよ、震えて待て」 ――という刺激的なキャッチコピーを背負ったタンブラーが爆誕。

3月6日に発売したドウシシャ（DOSHISHA）の「ONDOZONE 鬼冷え専科タンブラー」のことなのですが、商品名でも補強しているように、のどごしだけではなく唇も冷え冷えなドリンクを楽しめるアイテムです。

■この記事で紹介している商品

鬼冷え専科 タンブラー 430ml 真空断熱 アルミ飲み口 冷感 ステンレス真空二重 保冷 広口 結露しにくい ネイビー ドウシシャ 3,080円 Amazonで見る PR PR 2,750円 楽天で見る PR PR

アルミ素材×ステンレス真空二重構造で、ひと口目から唇が震える…！

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「ONDOZONE 鬼冷え専科タンブラー」がどのようにして“くちびるを震えさせる”のかというと、鍵は内瓶と飲み口にあり。

熱伝導率が高いアルミ素材によってドリンクの冷たさをダイレクトに伝え、 ひと口目から唇で「キンキン」を体感できる仕組みなんです。

手で持つ外側には保冷性に優れたステンレス真空二重構造を採用しているので、その「キンキン」を長時間キープしてくれますよ。

氷をたっぷり入れて「鬼冷たいキンキン飲み口」をキープ

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ちなみに「鬼冷え」にするコツは、冷たいドリンクに追い打ちをかけるように氷をたっぷり入れることだそうです。

実際に本アイテムと一般的なタンブラーに4℃の氷水＋氷を入れ、30分間におよぶ飲み口の温度の推移を比較したところ、上図のような結果が。「鬼冷たいキンキン飲み口」がキープされることが証明されていますね。

丸洗いできてお手入れも簡単、さらにタンブラー（430ml）に加えて少量を楽しめるグラス（280ml）もあります。2026年はアウトドアでも家でも「唇に鬼冷え」を体感しましょう！

●タンブラー（ネイビー）

鬼冷え専科 タンブラー 430ml 真空断熱 アルミ飲み口 冷感 ステンレス真空二重 保冷 広口 結露しにくい ネイビー ドウシシャ 3,080円 Amazonで見る PR PR 2,750円 楽天で見る PR PR

●タンブラー（ゴールド）

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●タンブラー（ピンク）

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●グラス（ネイビー）

鬼冷え専科 グラス 280ml 真空断熱 アルミ飲み口 冷感 ステンレス真空二重 保冷 広口 結露しにくい ネイビー ドウシシャ 2,750円 Amazonで見る PR PR 2,750円 楽天で見る PR PR

●グラス（ゴールド）

鬼冷え専科 グラス 280ml 真空断熱 アルミ飲み口 冷感 ステンレス真空二重 保冷 広口 結露しにくい ゴールド ドウシシャ 2,750円 Amazonで見る PR PR 2,750円 楽天で見る PR PR

●グラス（ピンク）

鬼冷え専科 グラス 280ml 真空断熱 アルミ飲み口 冷感 ステンレス真空二重 保冷 広口 結露しにくい ピンク ドウシシャ 2,750円 Amazonで見る PR PR 2,750円 楽天で見る PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

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