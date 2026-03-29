後藤楽々アナ、膝上ミニのゴルフウェア姿で「激カワ」超キュート 「最上級に可愛い」「春っぽいですね」
元SKE48でフリーアナウンサーの後藤楽々さん（25）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。上下白のミニ丈ゴルフウェア姿を披露した。
「ゴルフ女子」
後藤さんは、白いパーカーとミニ丈の白いスカートのセットアップコーデで笑顔をみせる様子や全身ショットなど4枚の写真を投稿した。「ただ、早くもっとあたたかくなれ」とつづっていた。ハッシュタグをつけて、「#ゴルフ女子」「#ゴルフ」とコメントを添えている。
インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーのキャップをかぶり、白いパーカーとミニスカートのセットアップを着用。パーカーのポケットに両手を入れて、ゴルフ場をバックに笑顔をみせていた。
3枚目では、デザインを紹介するようにパーカーのフードに手を添えたバックショットを披露。4枚目では、両手を広げてポーズをとる全身ショットをみせ、笑顔をのぞかせていた。
この投稿には、「最上級に可愛いすぎ」「シンプルな色使いだけど可愛い」「上下白のウェアが春っぽいですね」「天真爛漫とはこのこと」「笑顔に癒される」といったコメントが寄せられていた。