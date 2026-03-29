オープン戦では8回2/3を投げて15四球だった

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が28日（日本時間29日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦前に取材に応じ、30日（同31日）のガーディアンズ戦で先発予定の佐々木朗希投手のバッテリー相手をダルトン・ラッシング捕手に代えることを明言した。

佐々木はオープン戦で4試合に先発。1勝しているが8回2/3を投げて2本塁打を含む9被安打、15四球で15失点。防御率15.58と制球に苦しんでいた。

ロバーツ監督はこの日、佐々木とバッテリーを組んでいたウィル・スミス捕手の起用について言及。開幕から2戦でマスクをかぶっていたこともあり、カード3連戦でのスタメン起用の可能性を問われると「序盤はノー。月曜日（日本時間31日）の試合はダルトン（・ラッシング）が捕手を務める。なので（休養日を含め）ウィル（・スミス）は2日間休む。彼は（休養を）好まないけど、私も彼も今日の試合に出場したがっていたんだ」と説明した。

指揮官は23日（同24日）には苦しむ佐々木とスミスのコンビについて「（スミスは）私たちのレギュラーだ。だから、成長中の若手選手がいて（相性が乱調の原因だとしても）、ウィル（・スミス）の出場機会を妥協することはない」と語り、“不変”を強調した。

しかし、佐々木は今季初登板をラッシングとのバッテリーで迎えることになる。スミスを休養させる意味合いが強い起用ではあるが、捕手が代わることで佐々木がオープン戦での評価を跳ね返す好投ができるのか注目だ。（Full-Count編集部）