現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われたドバイワールドカップデー4R・UAEダービー（G2・ダ1900m）は、C.デムーロ騎乗のワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）が鮮やかな抜け出しで快勝。日本馬は同レース5連覇を達成した。

サウジダービー4着からの転戦となった同馬は、道中は中団付近で流れに乗り、勝負どころでは外目からスムーズに進出。絶好の手応えで直線へ向くと、2番手から抜け出しを図り、ラストは2着馬との一騎打ちを競り勝つ勝負強い内容で押し切った。

これで海外重賞初制覇。高柳大輔調教師は「海外で勝ててが初めてで驚きと感動です。自信はありました」と振り返り、「距離が伸びるのがこの馬にとってはプラスなので、（サウジより）ドバイの方がいい走りをすると思っていました」と適性を強調。「逃げている馬がもう少し早く脚を無くすのかなと思っていましたが、差すまではドキドキはしていました」とレースを振り返った。

UAEダービー・ワンダーディーンとC.デムーロ騎手 (C)Dubai Racing Club

今後については「（ケンタッキーダービーへは）もちろん行きたいです。（今後の予定は）直接アメリカへ行く予定にしています」と明言。「精神的にも肉体的にも成長しているので今後も楽しみです」とさらなる飛躍に期待を寄せた。

なお、もう一頭の日本馬パイロマンサーも終いは脚を伸ばし、3着に入線した。

【全着順】

1着 ワンダーディーン・日 C.デムーロ

2着 シックススピード

3着 パイロマンサー・日 J.ドイル

4着 ブラザリーラブ

5着 デヴォンアイランド

6着 ユニオンセキュリティ

7着 リノパドリーノ

8着 サルーム

9着 ランマース

10着 ゴーマン

11着 ラブワー

出走取消 デュークオブイマティン