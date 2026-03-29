茂木健一郎「批判が浅い」高市早苗の出張美容炎上を一蹴！本当に心配すべきは「機動力のなさ」
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「高市早苗さんが「出張美容」で炎上したことについて。」を公開した。動画では、高市氏の「出張美容」を巡る批判に対して苦言を呈しつつ、日本のリーダーとして本当に懸念すべき課題について独自の視点から提言している。
動画の冒頭、高市氏と出張美容サービスの関連した批判に対し、茂木氏は「出張美容サービスを受けられるのは大いに結構なこと」と述べ、表面的なバッシングを一蹴した。さらに、トランプ氏とホワイトハウスで会談した時の振る舞いに対する批判などを引き合いに出し、反対派の批判が「ちょっと浅い」と指摘。些末な問題を取り上げる風潮に疑問を投げかけた。
その一方で、茂木氏が高市政権（チーム）に対して「すごく心配なこと」として挙げたのは、深い政策分析とそれを実行する機動力の有無だ。高市氏が真面目な性格ゆえに国会答弁の準備で睡眠時間を削っているというエピソードに触れ、「国会答弁なんかそこまで重要じゃない」と断言。官僚に任せるべき部分は任せ、ワークロードを減らすべきだと主張した。そして「行政のトップとして、日本国をどういう方向に持っていくかという構想の深さと速さと機動力」こそが最も重要視されるべきだと力説した。
動画の終盤では、睡眠不足が判断力の低下を招く危険性に触れ、「ご自身の健康管理に気をつけてほしい」と高市氏を思いやる言葉をかけた。米国などが緻密な戦略を練る中、日本のリーダーには些末な批判に振り回されず、大きな構想力を持って国を導くことが求められているという強いメッセージで締めくくった。
動画の冒頭、高市氏と出張美容サービスの関連した批判に対し、茂木氏は「出張美容サービスを受けられるのは大いに結構なこと」と述べ、表面的なバッシングを一蹴した。さらに、トランプ氏とホワイトハウスで会談した時の振る舞いに対する批判などを引き合いに出し、反対派の批判が「ちょっと浅い」と指摘。些末な問題を取り上げる風潮に疑問を投げかけた。
その一方で、茂木氏が高市政権（チーム）に対して「すごく心配なこと」として挙げたのは、深い政策分析とそれを実行する機動力の有無だ。高市氏が真面目な性格ゆえに国会答弁の準備で睡眠時間を削っているというエピソードに触れ、「国会答弁なんかそこまで重要じゃない」と断言。官僚に任せるべき部分は任せ、ワークロードを減らすべきだと主張した。そして「行政のトップとして、日本国をどういう方向に持っていくかという構想の深さと速さと機動力」こそが最も重要視されるべきだと力説した。
動画の終盤では、睡眠不足が判断力の低下を招く危険性に触れ、「ご自身の健康管理に気をつけてほしい」と高市氏を思いやる言葉をかけた。米国などが緻密な戦略を練る中、日本のリーダーには些末な批判に振り回されず、大きな構想力を持って国を導くことが求められているという強いメッセージで締めくくった。
YouTubeの動画内容
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