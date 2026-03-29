米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）から本拠地で行われているダイヤモンドバックスとの開幕シリーズをまず2連勝した。この間に発表された、元ドジャース選手の去就にファンから驚きの声が上がっている。

外野手部門のゴールドグラブ賞を5度受賞し、ドジャースでも2023年から1年半ほどプレーしたジェイソン・ヘイワードが27日（日本時間28日）に現役引退を表明した。

MLB公式Xが「ジェイソン・ヘイワードは、ブレーブス、カージナルス、カブス、ドジャース、アストロズ、パドレスで16シーズンを過ごした後、現役引退を発表した」「彼はオールスター選出1回、ゴールドグラブ賞5回、そして2016年ワールドシリーズ優勝を成し遂げている」と伝えると、ファンからは様々な反応が寄せられた。

「ありがとう！ 素晴らしいキャリアだった。退職後も楽しんで」

「ヘイワードの守備は常に一流だった。ゴールドグラブ5回受賞は伊達じゃない。将来、彼が殿堂入り候補になるかどうか、興味深いところだ」

「まさに伝説的なキャリアが幕を閉じる」

「引退後の日々を心から楽しんでほしい。彼はそれに値するから」

「彼がまだ引退していなかったとは知らなかった……」

ヘイワードは大リーグ6球団を渡り歩いて通算1824試合に出場し、1575安打、186本塁打、打率.255を残した。2016年にはカブス108年ぶりの世界一に貢献。昨季はパドレスで34試合に出場しただけだった。



（THE ANSWER編集部）