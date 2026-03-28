「薬だけじゃ足りない…」40代からの花粉ストレスを軽くする“肌と生活のお守りアイテム”３選
花粉対策はしているのに、なんとなく不調が続いていませんか？特に40代を過ぎると、肌のゆらぎや乾燥が重なりやすく、薬だけではカバーしきれないことも。そこで大切なのが、外側からのケア。今回は花粉シーズンを少しでも快適に過ごすために、日常に取り入れやすい“守る・落とす・整える”３つのアイテムを紹介します。
外出前のひと手間で差がつく「イハダ アレルスクリーン EX」と「d プログラム アレルバリア ミスト N」
マスクだけでは防ぎきれない花粉対策に取り入れたいのが、顔や髪に使える防御スプレー。外出前にひと吹きするだけで、花粉などの微粒子の付着を抑えてくれるのが特徴です。
▲イハダ アレルスクリーン EX（花粉等付着抑制スプレー） 50g ￥990（税込）、d プロブラム アレルバリア ミスト N 57mL ￥1,650（税込） ※価格は編集部調べ
長時間外にいる日は「イハダ アレルスクリーン EX」をメインに使用。メイクの上からも使えるので、玄関での“ひと吹き習慣”として取り入れやすいアイテムです。一方で、肌の乾燥やゆらぎが気になる日は「d プログラム アレルバリア ミスト N」を。うるおいを与えながら、花粉やほこりなどの外的刺激から肌を守ってくれるため、大人肌にもなじみやすい印象です。
帰宅後はすぐオフが基本。「N organic Basic スージング クレンジングジェル」
帰宅後はすぐに洗顔、という人も多いと思いますが、実は花粉は水に触れることでアレルゲンが広がる“花粉爆発”が起こることも。だからこそ、やさしく落とすケアが重要です。そこで頼れるのが「N organic Basic スージング クレンジングジェル」。
▲N organic Basic スージング クレンジングジェル 170g（約２ヶ月分） ￥3,850（税込）※編集部調べ
水とオイルをバランスよく含んだジェルが、花粉や汚れを包み込みながらオフ。毛穴汚れやメイクもしっかり落としつつ、洗い上がりはつっぱりにくく、しっとり感が残る仕上がりです。乾燥や肌ゆらぎが気になる時期でも使いやすいのも魅力といえます。
気分の落ち込み対策に。「ペパーミントティー」でリフレッシュ習慣
花粉シーズンは体だけでなく、気分もどんよりしがち。そんなときは、無理に頑張るより“整える時間”をつくるのも大切です。「POMPADOUR ペパーミント」は、清涼感のある香りとすっきりした味わいで、気分転換にぴったり。さらに「H＆F BELX プレミアムルイボスティー ハニーバニラ」は、やさしい甘みでリラックスタイムにもなじみます。
▲POMPADOUR ペパーミント 2.25g×10袋 ￥421（税込）、H＆F BELX プレミアムルイボスティー ハニーバニラ 2.5g×30包 ￥1,250（税込） ※価格は編集部調べ
どちらもノンカフェインなので、日中はもちろん、夜のリラックスタイムにも取り入れやすいのが魅力です。
花粉シーズンは「ひたすら我慢…」という方も少なくないでしょうが、日常の中でできるケアを少し取り入れるだけでも過ごしやすさは変わります。無理に完璧をめざすのではなく、自分に合う方法で整えていくことが大切。今の時期を少しでも快適に乗り切るヒントとして、ぜひ取り入れてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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