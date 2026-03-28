上司に叱られ彼女とも…「ゾス!」の中で必死にもがく新入社員に富田望生がエール「どうか幸せになって」
●「ブラック企業では?」と大炎上の会社に入った若者たち
俳優の富田望生が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、22日・29日の2週にわたり放送される「今どきじゃない会社で夢みる僕と私の新入社員物語」。東京・池袋のベンチャー企業「グローバルパートナーズ」で奮闘する新入社員たちの1年を追った作品だ。
前編に続き、後編では登場人物たちの日常の生活にも深く踏み込んでいく。収録を終えた富田は、新入社員・伊藤さんの彼女の忍耐力に驚きつつも、「どうか幸せになってほしい」と温かいエールを送った――。
富田望生 撮影：渡邊玲子
○チームリーダーになった途端、壁にぶつかる
「ゾス!」の掛け声が響くグローバルパートナーズは、厳しい営業ノルマ、上司からの叱責、社内での飲み会など、どこをとっても“今どきじゃない”会社。全員でのダンス動画をSNSに投稿すれば「ブラック企業では?」と大炎上するが、それでもこの環境を望み、自分を変えたいと必死に日々を生きる若者たちがいる。
入社してすぐ、その明るさと営業力で頭角を現したのがひまりさん(22)。入社わずか半年でチームリーダーに抜てきされた期待の存在だが、部下を抱えることになった途端、壁にぶつかる。チームの結果を背負う立場になると成績は落ち込み、「今、ぶっちゃけ、いっぱいいっぱい」と本音を漏らす。伸びない売り上げを前に、彼女の目からは涙がこぼれる。
一方、同期の伊藤さん(22)は、入社以来結果を出せず上司や社長に叱られてばかり。売り上げを伸ばす同期たちを見て、焦りと不安ばかりが募る。なかなか慣れない社風についていこうと必死にもがくが、財布の中身は寂しくなるばかり。家に帰ればケンカ中の彼女との気まずい時間が待っている。仕事も恋愛もギクシャクする中、それでも、この会社で認められたい一心で踏みとどまる。
そんな年の瀬、2人に思わぬ転機が訪れる…。
結果を出せず悩む、ひまりさん (C)フジテレビ
○「自分を裏切りたくなかったんだろうな」
ひまりさんの姿に、「プレッシャーを受けることで数字につながる人もいれば、そうじゃない人もいる。プレッシャーを経験したからこそ、自分が本当に大切にしなければいけないポイントが何なのか、見えてくることもある。たとえどれほど苦しくても、自分がいま置かれている状況の中から、そういったこともちゃんとインプットしていける力が備わっている方なんだなって。すごいなと思いました」と感嘆した富田。
一方で、狭いワンルームで同棲生活を送る伊藤さんの恋人にも思いを馳せる。「電気もつけない中でご飯を食べ、『お金がなくなったからPayPay送って』と頼まれたら送ってあげる…。それでも『もう少し広い部屋に引っ越そう』と、伊藤くんと一緒に夢を追い続けてる。あの2人にはどうか幸せになってほしいですし、伊藤くんにもどうか頼りがいのある彼氏でいてほしいなって思います」と、愛情あふれるエールを送った。
傍から見ると大変な状況に追い込まれている伊藤さんが、踏ん張り続けられる理由についても、「小さな頃からしゃべることが得意で、人にそれをアピールすることが得意で…という状況で過ごしてきたからこそ、きっとそういう自分を裏切りたくなかったんだろうなって思いながらナレーションを読んでましたね」と、その内面もおもんぱかっていた。
上司に怒られる伊藤さん (C)フジテレビ
●仕事のモチベーションは「作品が残った先にいる誰か」
社内の士気を高める絶叫の円陣 (C)フジテレビ
番組に登場する女性社員が、この会社で働く理由について「お金のため」「自分で稼いだ方がかっこいいから」という言葉に触れ、富田自身の仕事のモチベーション源を聞いてみると、意外な答えが――。
「定期的に作っている『ご褒美』ですね。誰かとご飯に行くとか、1泊でどこかに出かけるとか。それこそ『今日は帰ったら、絶対キャベツを刻みまくるんだ…!』と決めて、無事に昼過ぎまでの仕事を乗り切ったら、夕方に好きなだけ食材を買い込んで、好きなだけ野菜を刻むとか(笑)。そんなささいなことであったとしても、『私、いまキャベツ切れてる〜!』って、それをちゃんと“自分なりのご褒美なんだ”と感じて捉えることが、私の中でのモチベーションになってるのかもしれないです」
そんな富田も以前は、撮影期間中、役柄に関係ないことには一切触れないというストイックなスタイルを貫いていたという。しかし今は、「いろんな人とお会いしていく中で、それぞれの方が今置かれてる状況を聞くと、すごく自分自身が冷静になれる感覚があります。もっと効率的に今はどこに向かっていくべきかが明確になるなってことに気付いてきました」といい、定期的にリフレッシュすることの大切さを実感しているという。
「そもそも、お芝居そのものへのモチベーションは?」と問うと、「お芝居しているときは常に楽しいので、あんまり苦しいと思うことがなくて…」とあっけらかんと答えた富田。では、「自分の芝居で誰かを感動させたい」という思いが、演じる上での自身のモチベーションにつながったりはしないのだろうか――?
「残す先のことももちろん考えますよね。ただ、お芝居をしている時に『感動させたいからこの芝居をする』といったような気持ちが先行することだけは私は嫌なので。お芝居している時はあまり何も考えないですけど、いざ作品に入る、『この役を受け持つ』と決める時は、作品が残った先にいる誰かのことを想像することがモチベーションになりますし、『ちゃんとやらなければ…!』という礎になっていると思いますね」
●富田望生2000年生まれ、福島県出身。15年、映画『ソロモンの偽証』のメインキャストをオーディションで射止めて女優デビュー。その後、『モヒカン故郷に帰る』『チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜』 『SUNNY 強い気持ち・強い愛』などの映画、『3年A組-今から皆さんは、人質です-』『なつぞら』『教場』『おしゃ家ソムリエおしゃ子!』『だが、情熱はある』『ブギウギ』『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』などのドラマに出演。今後、舞台『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の海外公演、4月17日には映画『人はなぜラブレターを書くのか』の公開などが控える。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら
俳優の富田望生が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、22日・29日の2週にわたり放送される「今どきじゃない会社で夢みる僕と私の新入社員物語」。東京・池袋のベンチャー企業「グローバルパートナーズ」で奮闘する新入社員たちの1年を追った作品だ。
富田望生 撮影：渡邊玲子
○チームリーダーになった途端、壁にぶつかる
「ゾス!」の掛け声が響くグローバルパートナーズは、厳しい営業ノルマ、上司からの叱責、社内での飲み会など、どこをとっても“今どきじゃない”会社。全員でのダンス動画をSNSに投稿すれば「ブラック企業では?」と大炎上するが、それでもこの環境を望み、自分を変えたいと必死に日々を生きる若者たちがいる。
入社してすぐ、その明るさと営業力で頭角を現したのがひまりさん(22)。入社わずか半年でチームリーダーに抜てきされた期待の存在だが、部下を抱えることになった途端、壁にぶつかる。チームの結果を背負う立場になると成績は落ち込み、「今、ぶっちゃけ、いっぱいいっぱい」と本音を漏らす。伸びない売り上げを前に、彼女の目からは涙がこぼれる。
一方、同期の伊藤さん(22)は、入社以来結果を出せず上司や社長に叱られてばかり。売り上げを伸ばす同期たちを見て、焦りと不安ばかりが募る。なかなか慣れない社風についていこうと必死にもがくが、財布の中身は寂しくなるばかり。家に帰ればケンカ中の彼女との気まずい時間が待っている。仕事も恋愛もギクシャクする中、それでも、この会社で認められたい一心で踏みとどまる。
そんな年の瀬、2人に思わぬ転機が訪れる…。
結果を出せず悩む、ひまりさん (C)フジテレビ
○「自分を裏切りたくなかったんだろうな」
ひまりさんの姿に、「プレッシャーを受けることで数字につながる人もいれば、そうじゃない人もいる。プレッシャーを経験したからこそ、自分が本当に大切にしなければいけないポイントが何なのか、見えてくることもある。たとえどれほど苦しくても、自分がいま置かれている状況の中から、そういったこともちゃんとインプットしていける力が備わっている方なんだなって。すごいなと思いました」と感嘆した富田。
一方で、狭いワンルームで同棲生活を送る伊藤さんの恋人にも思いを馳せる。「電気もつけない中でご飯を食べ、『お金がなくなったからPayPay送って』と頼まれたら送ってあげる…。それでも『もう少し広い部屋に引っ越そう』と、伊藤くんと一緒に夢を追い続けてる。あの2人にはどうか幸せになってほしいですし、伊藤くんにもどうか頼りがいのある彼氏でいてほしいなって思います」と、愛情あふれるエールを送った。
傍から見ると大変な状況に追い込まれている伊藤さんが、踏ん張り続けられる理由についても、「小さな頃からしゃべることが得意で、人にそれをアピールすることが得意で…という状況で過ごしてきたからこそ、きっとそういう自分を裏切りたくなかったんだろうなって思いながらナレーションを読んでましたね」と、その内面もおもんぱかっていた。
上司に怒られる伊藤さん (C)フジテレビ
●仕事のモチベーションは「作品が残った先にいる誰か」
社内の士気を高める絶叫の円陣 (C)フジテレビ
番組に登場する女性社員が、この会社で働く理由について「お金のため」「自分で稼いだ方がかっこいいから」という言葉に触れ、富田自身の仕事のモチベーション源を聞いてみると、意外な答えが――。
「定期的に作っている『ご褒美』ですね。誰かとご飯に行くとか、1泊でどこかに出かけるとか。それこそ『今日は帰ったら、絶対キャベツを刻みまくるんだ…!』と決めて、無事に昼過ぎまでの仕事を乗り切ったら、夕方に好きなだけ食材を買い込んで、好きなだけ野菜を刻むとか(笑)。そんなささいなことであったとしても、『私、いまキャベツ切れてる〜!』って、それをちゃんと“自分なりのご褒美なんだ”と感じて捉えることが、私の中でのモチベーションになってるのかもしれないです」
そんな富田も以前は、撮影期間中、役柄に関係ないことには一切触れないというストイックなスタイルを貫いていたという。しかし今は、「いろんな人とお会いしていく中で、それぞれの方が今置かれてる状況を聞くと、すごく自分自身が冷静になれる感覚があります。もっと効率的に今はどこに向かっていくべきかが明確になるなってことに気付いてきました」といい、定期的にリフレッシュすることの大切さを実感しているという。
「そもそも、お芝居そのものへのモチベーションは?」と問うと、「お芝居しているときは常に楽しいので、あんまり苦しいと思うことがなくて…」とあっけらかんと答えた富田。では、「自分の芝居で誰かを感動させたい」という思いが、演じる上での自身のモチベーションにつながったりはしないのだろうか――?
「残す先のことももちろん考えますよね。ただ、お芝居をしている時に『感動させたいからこの芝居をする』といったような気持ちが先行することだけは私は嫌なので。お芝居している時はあまり何も考えないですけど、いざ作品に入る、『この役を受け持つ』と決める時は、作品が残った先にいる誰かのことを想像することがモチベーションになりますし、『ちゃんとやらなければ…!』という礎になっていると思いますね」
●富田望生2000年生まれ、福島県出身。15年、映画『ソロモンの偽証』のメインキャストをオーディションで射止めて女優デビュー。その後、『モヒカン故郷に帰る』『チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜』 『SUNNY 強い気持ち・強い愛』などの映画、『3年A組-今から皆さんは、人質です-』『なつぞら』『教場』『おしゃ家ソムリエおしゃ子!』『だが、情熱はある』『ブギウギ』『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』などのドラマに出演。今後、舞台『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の海外公演、4月17日には映画『人はなぜラブレターを書くのか』の公開などが控える。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら