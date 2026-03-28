あいのり・桃、新居に念願″サウナ″導入！水風呂設置完了
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日、オフィシャルブログを更新。建築中の新居にサウナルームと水風呂を設置したことを報告した。
これまで憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビング、子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開し話題を呼んでいる桃。
この日、「【注文住宅】サウナ置く部屋と、水風呂設置完了！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「そうそう、念願のサウナルーム！！！！」と喜びながら、 完成間近の新居のサウナ部分を公開。サウナ本体は完成後に組み立て予定で、「totonouさんに来てもらって、この部屋の中で組み立ててもらう予定です」と明かした。
使用される木材については、全てエストニアで熱処理されたものを採用しているといい、「熱で木が縮んで隙間ができる」といったトラブルを防ぐ工夫が施されていることも説明。また、現地で仮組みを行ってから日本へ届けられることにも触れ、「パーツが合わないなどの不備やトラブルもないのが安心感」とこだわりを述べた。
さらに床材には水濡れや滑りに配慮してボロン素材を採用。「タイルの方がかっこよかったけど」と迷いもあったことを明かしつつ、安全性を重視した選択であることをつづった。
加えて、“整いスペース”となるミニテラスには水風呂も設置されたと報告。実際に入ってみた様子とともに「ちゃんと肩まで入れる、はず！笑」とユーモアを交えて紹介。
最後は「はー、楽しみだな」「最近全然サウナ行けてない 入りたくてうずうずしてる…！！！」と心境をつづり、新居完成への期待をにじませた。
この投稿にファンから「素敵」「夢を叶えていく桃ちゃん幸せだね」「サウナルーム完成が楽しみ」「自宅だから、好きな時に好きなだけサウナを楽しめますね！」「完成したら思い存分整って くださいね♪」「整いスペースのテラス気持ち良さそう」「うらやましい」「素晴らしい！」「凄い凄い」「夢の詰め込みハウス！」「もう総合テーマパーク！」「うわぁ本格的」 などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる22年５月５日に第２子次男が誕生している。
これまで憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビング、子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開し話題を呼んでいる桃。
使用される木材については、全てエストニアで熱処理されたものを採用しているといい、「熱で木が縮んで隙間ができる」といったトラブルを防ぐ工夫が施されていることも説明。また、現地で仮組みを行ってから日本へ届けられることにも触れ、「パーツが合わないなどの不備やトラブルもないのが安心感」とこだわりを述べた。
さらに床材には水濡れや滑りに配慮してボロン素材を採用。「タイルの方がかっこよかったけど」と迷いもあったことを明かしつつ、安全性を重視した選択であることをつづった。
加えて、“整いスペース”となるミニテラスには水風呂も設置されたと報告。実際に入ってみた様子とともに「ちゃんと肩まで入れる、はず！笑」とユーモアを交えて紹介。
最後は「はー、楽しみだな」「最近全然サウナ行けてない 入りたくてうずうずしてる…！！！」と心境をつづり、新居完成への期待をにじませた。
この投稿にファンから「素敵」「夢を叶えていく桃ちゃん幸せだね」「サウナルーム完成が楽しみ」「自宅だから、好きな時に好きなだけサウナを楽しめますね！」「完成したら思い存分整って くださいね♪」「整いスペースのテラス気持ち良さそう」「うらやましい」「素晴らしい！」「凄い凄い」「夢の詰め込みハウス！」「もう総合テーマパーク！」「うわぁ本格的」 などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる22年５月５日に第２子次男が誕生している。