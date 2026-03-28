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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

サンワサプライに、“電源タップの究極体”と呼びたくなるアイテムがあるのをご存じですか？

3月6日に発売したその名も「スリムタップ TAP-SPSLIM8MG-2BK/W（8個口）」は、縦・横・間にまでプラグが差せて、差し込み口を限界まで使わせてくれる“自由度高すぎ設計”なんです。

■この記事で紹介している商品

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「車輪差し構造」で縦・横・間すべてに差せる！

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「スリムタップ TAP-SPSLIM8MG-2BK/W（8個口）」を究極体と呼びたくなるのはなぜか。それは最大の特長が、写真のように差し込み口が独自設計の「車輪差し構造」だからです。

プラグを縦向きにも横向きにも差し込めるため、隣り合うACアダプタ同士が干渉するのを防止。さらに、アダプタとアダプタの間に中途半端に余る差し込み口も有効活用できます。

自由度が高く無駄を許さない設計によって、「差し込み口がまだあるのに、隣のアダプタが邪魔で差せない！」というストレスと決別できるわけです。

強力な「ネオジムマグネット」搭載で設置場所の自由度アップ

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自由度について、特筆すべき点がもうひとつ。磁力が非常に強い「ネオジムマグネット」を搭載してしているため、重いACアダプタを複数差していてもスチール製のデスクサイドやラックにしっかり固定。ずり落ちを防いでくれます。

つまり、どっさり差して重いからといって床や部屋の隅に逃がしたり、デスク上などの平らなスペースにだけ置く必要はありません。邪魔にならない＆目につかないデスクサイドなどに隠すこともできて、設置場所の選択肢が増えるということなんです。

ホワイトとブラックの2色展開で、「TAP-SPSLIM6MG-2BK/W（6個口）」 と「TAP-SPSLIM4MG-2BK/W（4個口）」もあるので、お部屋のインテリアやコンセント事情と脳内で相談しながら選びましょう。

●8個口（ホワイト）

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●8個口（ブラック）

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●6個口

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●4個口

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