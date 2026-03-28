福山雅治、書き下ろし楽曲がドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』主題歌に決定
福山雅治による書き下ろしの新曲が、町田啓太主演で4月11日にスタートするドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の主題歌に決定した。
『写真』三遊亭好楽、昔遊びの名人役で『タツキ先生は甘すぎる！』出演決定
本作は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”を舞台に、学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見いだしていくヒューマンドラマ。
フリースクール「ユカナイ」の教室長・浮田タツキ（町田）は、「楽しいことだけ、やろう！」をモットーに子どもたちと遊んでばかり。真面目な同僚・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢に疑問を抱くが、子どもたちと向き合う中で、タツキの真意と抱える葛藤を知っていく。
本作の主題歌は、福山雅治が本作のために書き下ろしたオリジナル楽曲となる。タイトルなどの詳細は後日発表予定だ。物語や世界観に寄り添う楽曲が、エンディングや重要なシーンをどのように彩るのかにも注目が集まる。
土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は、日本テレビ系にて4月11日より毎週土曜21時放送。
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本作は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”を舞台に、学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見いだしていくヒューマンドラマ。
フリースクール「ユカナイ」の教室長・浮田タツキ（町田）は、「楽しいことだけ、やろう！」をモットーに子どもたちと遊んでばかり。真面目な同僚・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢に疑問を抱くが、子どもたちと向き合う中で、タツキの真意と抱える葛藤を知っていく。
本作の主題歌は、福山雅治が本作のために書き下ろしたオリジナル楽曲となる。タイトルなどの詳細は後日発表予定だ。物語や世界観に寄り添う楽曲が、エンディングや重要なシーンをどのように彩るのかにも注目が集まる。
土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は、日本テレビ系にて4月11日より毎週土曜21時放送。