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YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「フランスと違いすぎる…日本の小学校に娘が感じた“本音”がすごすぎた」と題した動画を公開した。動画では、フランス人のフロリアンが、日本の小学校に1年間通った小学1年生の娘・のえみちゃんと共に、日仏の学校文化の違いについて語り合っている。



対談は、のえみちゃんが日本の小学校で学んでいる「算数」の話題からスタート。日本の1年生がすでに100までの足し算や引き算を習っているのに対し、フランスでは1から6までの足し算など基礎的な内容にとどまるとフロリアンは指摘し、「日本の子どもたちは賢いと思う」と、学習レベルの高さに感心した。



続いて話題は「掃除」や「給食」のシステムへ。日本の学校では子どもたちが自ら掃除を行い、給食当番として配膳や片付けを担当することについて、フロリアンは「フランスの子どもは掃除を一切しない」「ランチルームでスタッフが配膳や洗い物をする」と母国との違いを説明。日本の教育を通じて、大人になっても必要な掃除の習慣が子どものうちから身につく点について「日本の学校を見てすごくよかったと思う」と絶賛した。



さらに、登下校の安全性の違いにも言及。フランスでは安全面の理由から親の送迎が必須だが、日本では子どもたちだけで通学できる環境が整っていることに、深く感銘を受けている様子だった。また、日本の学校では「道徳」の授業があることにも触れ、のえみちゃんが「自分が思ったことを紙に書いて考える」と説明すると、フランスでは高校生になるまでそうした授業がないと明かした。



動画を通して、日本の教育システムや安全な社会環境に対するフロリアンの深いリスペクトが伝わってくる。のえみちゃんが日本の学校で多くのことを学び、立派に成長していく姿を温かく見守る親子の絆が垣間見える対談となっている。