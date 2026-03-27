◇セ・リーグ 巨人3―1阪神（2026年3月27日 東京D）

巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が27日の阪神戦（東京D）に先発登板。プロデビュー戦でいきなり開幕投手という大役を与えられたが、前年王者相手に6回3安打1失点と好投してプロ初登板初先発初勝利を飾った。

初回2死から3番・森下に三遊間を抜かれて初安打を許したが、4番・佐藤を左飛に仕留めて無失点。その裏、キャベッジの先頭打者アーチなどで2点を先制してもらうと、危なげなくイニングを重ねる。

初回に投じた12球のうち変化球は森下への初球スライダーだけで、11球が直球。2点をもらった2回からはスライダーにチェンジアップも織り交ぜて好投を続けた。

7番・小幡から148キロの外角直球で空振りを奪い、プロ初奪三振を記録するなど、この回、初めて3者凡退。3回には1番・近本も空振り三振に仕留めるなど序盤の3回を2安打無失点で立ち上がった。

2―0のまま迎えた4回は先頭の2番・中野に初四球を与え、続く森下に2打席連続の左前打を許して無死一、三塁のピンチ。佐藤をチェンジアップで空振り三振に仕留めたあとで大山の中犠飛により1点を返されたが、同点は許さなかった。

すると、その裏、新外国人ながら第97代4番に座ったダルベックがバックスクリーンに来日初アーチ。再び2点差となると、5回以降は安打も許さず。6回を投げ切ってベンチに戻ると、出迎えた阿部監督と握手を交わして降板となった。

投球内容は6回で打者22人に対して79球を投げ、3安打1失点。5三振を奪い、与えた四球は2つ。直球の最速は4回、大山に対して投げた150キロだった。

新人の開幕投手は1962年4月7日の阪神戦で城之内邦雄が務めて以来2リーグ制以降、球団64年ぶり3人目。勝利投手は球団初の快挙となっている。

▼竹丸 バッターと勝負することができたのは良かったが、4回の先頭打者への四球は反省点。次の登板に向けてしっかり準備したいと思います。