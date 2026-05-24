フジテレビ「ＭＵＳＩＣＦＡＩＲ」が２３日、放送され、ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ、森山直太朗、新浜レオン、ＲＯＩＲＯＭが出演した。トレードマークとなりつつある、白い王子様風衣装で登場した新浜は森山に向かって、「お母さんが大スターで…、状況は違えど、僕も父が演歌歌手だったりするんで…」と切り出し、その後、司会の軽部真一アナウンサーが「新浜レオンさんの場合は、お父さまが“伯方の塩”を謳ってらっしゃる、って