W杯イヤーの苦闘に焦りも「挑戦から諦める理由にはならない」田中碧、リーズでの成長示す格好の英国2連戦

W杯イヤーの苦闘に焦りも「挑戦から諦める理由にはならない」田中碧、リーズでの成長示す格好の英国2連戦