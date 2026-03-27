「アーマー」＆「ウィザード」パーカーがアイテムヤより登場　日常がRPGに

株式会社コスパが展開する、RPGへのオマージュを込めたオリジナルブランド「アイテムヤ」より、新作アパレルが登場。

長く未入荷となっていた「アーマー」および「ウィザード」装備の新作パーカーが、それぞれ「Ver2.0」へとパワーアップして2026年9月中旬に発売されます。日常使いはもちろん、ゲーム系のイベントやTRPGの会場などでのコミュニケーションツールとしても活躍するアイテムです。

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■ フードが兜に！「アーマー パーカー Ver2.0」

「アーマー パーカー Ver2.0」は、フードを被るだけで西洋甲冑スタイルになれる新型パーカーです。

身頃と袖の切り返し部分は、甲冑の肩当をイメージしたデザイン。最大の特徴である西洋の兜をイメージしたフードのバイザーは、額・目元・口元の三段階に位置調整ができ、取り外すことも可能です。

素材には吸水・吸湿性に優れた綿100％のタフな裏毛素材（裏パイル）を採用しており、長時間の着用でも快適に過ごせるとのこと。カラーはMIX GRAYとBLACKの2色、サイズはM・L・XLを展開し、価格は2万4200円（税込）です。

■ 魔法使いになりきる「ウィザード パーカー Ver2.0」

「ウィザード パーカー Ver2.0」は、魔法使いのようなスタイルになれるギミックを搭載した新型パーカーです。

魔術師を思わせる大型のフードはスナップボタンでボリューム調整が可能で、袖のボリュームもファスナーの開閉によって変更できる仕様。フロントには体型や好みに合わせて調整できるダブルジップが採用されています。

アーマーパーカーと同様に、高品質な純国産の綿100％裏パイル素材を使用しているため着心地も抜群です。カラーはBLACK、BURGUNDY、BROWNの3色、サイズはM・L・XLを展開し、価格は2万350円（税込）です。

■ AnimeJapan 2026での先行販売も決定

本商品は2026年9月中旬の一般発売に先駆け、2026年3月28日、29日に東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2026」のコスパブース（東7ホール A-34）にて先行販売が実施されます。

春の新生活に向けて新たな装備を整えたい方は、この先行販売の機会を活用するのもよいでしょう。なお、先行販売分は数量限定となり、ウィザードパーカーの「BURGUNDY」カラーについては先行販売の対象外となるそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032712.html