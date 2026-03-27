お笑いコンビ「ぺこぱ」が27日、日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）を卒業した。レギュラーとして最後の出演となったこの日、同番組への感謝を語った。

ぺこぱは2021年4月から約5年間金曜レギュラーとして出演。その前から同番組で前説を務めていた。松陰寺太勇はVTRで「前説をずっとやってて、番組自体には10年くらい関わらせてもらっている。いつか僕らもあのステージでやってやろうって思いながらやってて、やっと出れた。だから印象には一番残っているかもしれないですね我々は」と語った。

エンディングでMCのお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆が「この5年間はどうでしたか？」と聞くと、シュウペイは「金曜日は5年間僕らが捧げたお昼の時間だったので、本当に寂しいですけど、できるならばもう1回前説からやらせてもらいたい。それくらい本当に週に1回の楽しみでした」とあふれる思いを語った。

松陰寺は「僕は南原さんと『ヒルナンデス！バンド』の後に『餃子の王将』行ったじゃないですか。あの餃子の味を一生忘れないです」と宣言。南原が「青春の味だったな」と口にすると、松陰寺は「ありがとうございます！」と笑顔を浮かべた。

南原は「明るく盛り上げてくれて、熱いスタジオをシュウペイが必ず調整するくらい涼しくくれた」とイジってスタジオを沸かせつつ、「思い出がいっぱいありますからね。一旦は卒業しますけど、また来てください」と呼びかけた。続けて、「一旦は終了でーす！」とシュウペイポーズを見せた。

最後はシュウペイが全力でギャグを披露し、明るく約5年間のレギュラーに幕を下ろした。

この日は、「ぺこぱ卒業記念！羽鳥＆西尾とアウトレット＆巨大リゾート『時之栖』を調査！！」と題したVTRを放送した。