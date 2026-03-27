成功を支える「軌道修正」の技術。ヒカルにとって”YouTube”とは何なのか？【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんの“人間力”がスゴイ！】YouTubeは「視聴者とのキャッチボール」論

お互いが求めることを見極める

ヒカルさんは、YouTubeでの視聴者との関係を「キャッチボールをしているよう」と表現します。

たとえば、動画の中で、ヒカルさんが誰かをイジったとしても、「これはこの人のためにやっているんだな」と、その意図を汲み取ってくれる視聴者が多くいる。そして、ヒカルさんもまた、視聴者の意図を汲んで、求められているものを見極めて、それに応えていく。これがまさにキャッチボールのようだというのです。

もちろん、これを上手に運用していくためには、自分がやりたいものと、視聴者が求めているもののバランスを常に考えていなければなりません。自分のやりたいことばかりではうまくいかないですし、視聴者に寄りすぎても個性がなく面白くなくなります。そして、もし、それがずれているようなときは、すぐにそれを感じ取り、軌道修正をします。ミスをミスとして終わらせず、そこから学んで、プラスに変えていくことが大切なのです。

ヒカルさんは、このような視聴者との関係を「一緒に冒険している感覚」と話します。適度に視聴者に寄り添って、一緒に旅をする。その上で、一心同体となって、その士気を上げていく。それができるのがヒカルさんのすごさでもあるのです。

意図を汲んでくれる視聴者が増えている

YouTubeは、視聴者とキャッチボールをしている感覚

ヒカルさんの考えたこと、やろうとしていることを、

視聴者が受け取る視聴者の意図を汲んで、

ヒカルさんもそれに答える

それをうまく続けていくためには…

自分がやりたいことと、視聴者が求めているもののバランスを考える 一心同体となって、視聴者の士気を上げていく

双方の思いがずれたときにはすぐに軌道修正する

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘

【著者紹介】

林 尚弘（はやし・ なおひろ）

『令和の虎CHANNEL』二代目主宰。株式会社FCチャンネル代表取締役。1984年、千葉県出身。自身の受験体験から大学1年で起業、1年後に武田塾を設立。「授業をしない」「参考書での自学自習」「1冊を完璧に」の方針で、E判定から早稲田、慶應、国立大学医学部などへの逆転合格者を続出させ、フランチャイズ化をきっかけに8年間で全国400校舎、年商130億円を超える。2018年よりYouTube『令和の虎CHANNEL』に出演。志願者に支援した金額は総額2億円を超える。2022年、株式会社FCチャンネルを設立し、事業を拡大したいさまざまな会社を支援している。