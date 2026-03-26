英国遠征中のサッカー日本代表は28日、ハムデンパークでスコットランドと親善試合を行う。MF佐野海舟（25＝マインツ）、航大（22＝NEC）の兄弟がボランチと左シャドーの位置で、初めて同時先発する可能性が出てきた。主力の兄・海舟はW杯メンバー入りが有力だが、代表経験の浅い弟・航大は当落線上の立場。日本史上初の兄弟W杯出場へのアピールの舞台となる。

航大は国際Aマッチ出場が1試合だけ。25年6月10日のインドネシア戦で後半16分から途中出場してデビューした。その試合に海舟はフル出場し、日本代表では06年の佐藤兄弟（兄・勇人氏、弟・寿人氏）以来約19年ぶりに兄弟同時出場を果たした。兄弟共演は三浦兄弟（兄・泰年、弟・知良）らも実現しているが、そろってW杯メンバー入りした兄弟はいない。

海舟は「兄弟というか、一人の選手としか思っていない。お互い切磋琢磨をしてやっていければ」としつつも、兄弟でのW杯切符への思いを問われると「もちろんそれはある」と即答。航大は「ライバルであることは間違いない。一緒に出られたらうれしいですけど、あまり意識はしていない」と続けた。

対人に強い守備的な兄と、攻撃センスの高い弟。正反対のスタイルは少年時代に培われた。兄弟で1対1をする時は海舟が守備側、航大が攻撃側でプレーすることが多かったという。航大は「兄貴はディフェンスが好きだったので、俺はオフェンスが好きになった。兄貴からボールが取れなかったので、ディフェンスは嫌いになった」と説明した。

世界的にはコートジボワールのトゥーレ兄弟（兄・コロ、弟・ヤヤ）、デンマークのラウドルップ兄弟（兄・ミカエル、弟・ブライアン）、ベルギーのアザール兄弟（兄・エデン、弟・トルガン）らがそろってW杯に出場した例がある。佐野兄弟がサッカーの母国であうんの呼吸を見せれば、日本人初の偉業はグッと近づく。