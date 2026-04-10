緊迫するイラン情勢でホルムズ海峡の事実上の封鎖が続き、ロシア産原油の需要が高まっています。ロシアが今月得られる原油に関する税収は前の月から倍増するとロイター通信が報じました。ロイター通信は9日、ロシアの今月の原油生産に関する税収は、前の月から倍増し、約7000億ルーブル（＝約1兆4000億円）に達するとの試算を報じました。緊迫するイラン情勢により世界の原油供給の約20％を扱うホルムズ海峡の事実上の封鎖は長期化