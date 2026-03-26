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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が金利上昇でも勝ち続ける本質を解説！『金利上昇中でも確実に勝ち組になれる不動産投資戦略！2026年はこんな物件を狙っていけ！』

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『金利上昇中でも確実に勝ち組になれる不動産投資戦略！2026年はこんな物件を狙っていけ！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、2026年の金利上昇局面においても収益を維持するための考え方を提示している。



金利上昇という言葉が広がる中で、不動産投資は厳しくなるという見方が強まっている。しかし木村氏は、その前提自体を整理する必要があると指摘する。特に重要なのは「人口減少」と「需要減少」を同一視しない点であり、実際の需要は世帯数によって支えられているという構造だ。



一方で、金利上昇が投資に与える影響は無視できない。政策金利の変化は金融商品の金利に波及し、結果として返済額が増加する。ここで問われるのは、単純な金利の上下ではなく、家賃収入から返済や経費を差し引いたキャッシュフローが維持できるかという点にある。



この文脈で登場するのが「イールドギャップ」という概念である。利回りと金利の差を示す指標だが、木村氏はこれを過信する危険性にも触れている。



さらに興味深いのは、物件タイプごとの耐性の違いである。自宅は収益を生まないため金利上昇の影響を直接受けやすい。一方で、利回りの低い新築ワンルームも同様に影響を受けやすく、わずかな金利変動で収支が崩れる構造にある。対照的に、複数戸から収益を得るアパートや、返済の影響を受けにくい形態の物件は、金利上昇局面でも一定の耐性を持つとされる。



また、都心とそれ以外のエリアの差も重要な論点となる。価格上昇によって利回りが低下したエリアでは、金利上昇の影響が顕在化しやすい。一方で、視点を広げることで異なる収益構造の物件が見えてくる可能性も示唆される。



動画後半では、実際の投資の組み立て方にも踏み込む。収益物件のキャッシュフローによって別の負担を相殺するという発想や、物件選定における判断基準の違いは、数値以上に思考の差を浮き彫りにする内容だ。



金利上昇という環境変化を前提としながらも、投資の可否は条件設定によって大きく変わる。本編ではその分岐点が多角的に整理されており、どこに着目すべきかが徐々に明らかになっていく。